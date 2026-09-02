Китай помешал странам G20 согласовать совместное коммюнике по итогам встречи из-за разногласий по поводу торговых дисбалансов. Об этом заявил министр финансов США Скотт Бессент во время пресс-конференции на саммите G20 в Эшвилле, сообщают Bloomberg и Reuters.

Как Китай заблокировал совместное коммюнике G20

По словам Бессента, главной причиной спора стала позиция Пекина в отношении огромного торгового профицита Китая.

Американский министр раскритиковал китайскую экономическую модель, заявив, что она способствует постоянному увеличению объемов дешевого экспорта.

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– Страна с крупнейшим и неустойчивым профицитом счета текущих операций в мире, КНР, выступила против. Нерыночная экономика, которая постоянно генерирует дешевый экспорт, не является устойчивой, – заявил Бессент.

В то же время, по его словам, остальные 19 стран G20 поддержали заявление председателя, которое было обнародовано после встречи.

Почему Китай выступил против заявления G20

Разногласия между Пекином и другими участниками G20 касались не только торговых дисбалансов.

В итоговом заявлении отмечается, что Китай не согласился с пунктами о создании специальной группы, которая должна была бы изучать торговые дисбалансы и искать способы их сокращения.

Пекин также выступил против положений о полномочиях Международного валютного фонда по надзору за такими дисбалансами и отдельных пунктов, связанных с реструктуризацией долгов.

Еще одним предметом разногласий стал вопрос свободного прохода судов через Ормузский пролив.

В результате участникам G20 не удалось согласовать совместное коммюнике, поэтому вместо него было обнародовано заявление председателя, которое, по словам Бессента, поддержали все члены группы, кроме Китая.

Напомним, в начале августа СМИ сообщали, что Китай якобы отверг требования Запада изменить экономическую модель.

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