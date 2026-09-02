Китай заблокировал совместное коммюнике G20: Бессент назвал причину
- Китай стал единственным участником G20, который не поддержал общую позицию по итогам встречи.
- Спор вышел за рамки торговли и затронул еще несколько важных для Пекина вопросов.
- В США объяснили, почему экономическую модель Китая считают проблемой для мировой торговли.
Китай помешал странам G20 согласовать совместное коммюнике по итогам встречи из-за разногласий по поводу торговых дисбалансов. Об этом заявил министр финансов США Скотт Бессент во время пресс-конференции на саммите G20 в Эшвилле, сообщают Bloomberg и Reuters.
Как Китай заблокировал совместное коммюнике G20
По словам Бессента, главной причиной спора стала позиция Пекина в отношении огромного торгового профицита Китая.
Американский министр раскритиковал китайскую экономическую модель, заявив, что она способствует постоянному увеличению объемов дешевого экспорта.
– Страна с крупнейшим и неустойчивым профицитом счета текущих операций в мире, КНР, выступила против. Нерыночная экономика, которая постоянно генерирует дешевый экспорт, не является устойчивой, – заявил Бессент.
В то же время, по его словам, остальные 19 стран G20 поддержали заявление председателя, которое было обнародовано после встречи.
Почему Китай выступил против заявления G20
Разногласия между Пекином и другими участниками G20 касались не только торговых дисбалансов.
В итоговом заявлении отмечается, что Китай не согласился с пунктами о создании специальной группы, которая должна была бы изучать торговые дисбалансы и искать способы их сокращения.
Пекин также выступил против положений о полномочиях Международного валютного фонда по надзору за такими дисбалансами и отдельных пунктов, связанных с реструктуризацией долгов.
Еще одним предметом разногласий стал вопрос свободного прохода судов через Ормузский пролив.
В результате участникам G20 не удалось согласовать совместное коммюнике, поэтому вместо него было обнародовано заявление председателя, которое, по словам Бессента, поддержали все члены группы, кроме Китая.
Напомним, в начале августа СМИ сообщали, что Китай якобы отверг требования Запада изменить экономическую модель.