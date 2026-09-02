Китай завадив країнам G20 узгодити спільне комюніке за підсумками зустрічі через розбіжності щодо торговельних дисбалансів. Про це заявив міністр фінансів США Скотт Бессент під час пресконференції на саміті G20 в Ешвіллі, повідомляють Bloomberg і Reuters.

Як Китай заблокував спільне комюніке G20

За словами Бессента, головною причиною суперечки стала позиція Пекіна щодо величезного торговельного профіциту Китаю.

Американський міністр розкритикував китайську економічну модель, заявивши, що вона сприяє постійному збільшенню обсягів дешевого експорту.

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– Країна з найбільшим і нестійким профіцитом рахунку у світі, КНР, виступила проти. Неринкова економіка, яка постійно генерує дешевий експорт, не є стійкою, – заявив Бессент.

Водночас, за його словами, решта 19 країн G20 підтримали заяву голови, яку оприлюднили після зустрічі.

Чому Китай виступив проти заяви G20

Розбіжності між Пекіном та іншими учасниками G20 стосувалися не лише торговельних дисбалансів.

У підсумковій заяві зазначається, що Китай не погодився з пунктами щодо створення спеціальної групи, яка мала б вивчати торговельні дисбаланси та шукати способи їхнього скорочення.

Пекін також виступив проти положень про повноваження Міжнародного валютного фонду щодо нагляду за такими дисбалансами та окремих пунктів, пов’язаних із реструктуризацією боргів.

Ще одним предметом розбіжностей стало питання вільного проходу суден через Ормузьку протоку.

У результаті учасникам G20 не вдалося погодити спільне комюніке, тому замість нього була оприлюднена заява голови, яку, за словами Бессента, підтримали всі члени групи, крім Китаю.

Нагадаємо, на початку серпня ЗМІ повідомляли, що Китай нібито відкинув вимоги Заходу змінити економічну модель.

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