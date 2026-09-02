Утром в среду, 2 сентября, в немецком городе Аугсбурге произошел взрыв неизвестного предмета возле центрального железнодорожного вокзала. Из-за инцидента станцию закрывали, движение поездов временно приостанавливали.

Об этом сообщила немецкая полиция.

Взрыв в Аугсбурге 2 сентября: что известно

Как пишет немецкое издание Presse Augsburg, в результате инцидента получили травмы 17-летняя девушка и 18-летний юноша. Они являются гражданами Украины.

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Как сообщает Bild со ссылкой на собственные источники, возле ювелирного магазина рядом со входом в центральный вокзал взорвалась ручная граната. Из-за взрыва фасад здания получил незначительные повреждения.

По информации издания, правоохранители проверяют возможную связь инцидента с организованной преступностью. Главный железнодорожный вокзал, вероятно, не был целью инцидента.

После взрыва центральный вокзал Аугсбурга полностью закрыли, там был обнаружен подозрительный предмет. Позже полиция сообщила, что он не представлял опасности.

Как отмечает Tagesschau, ограничения работы вокзала сказались на движении региональных поездов и скоростных междугородних поездов ICE. Deutsche Bahn предупредила пассажиров о возможных задержках.

Напомним, 4 августа на взлетно-посадочной полосе аэропорта Лейпциг-Галле на востоке Германии обнаружили беспилотник со взрывчаткой. Дрон нашли неподалеку от украинского грузового самолета.

Немецкое правительство считает Россию причастной к попытке атаки с применением беспилотника в аэропорту Лейпцига. К такому выводу пришли немецкие органы безопасности совместно с европейскими партнерами.

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