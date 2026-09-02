Вранці у середу, 2 вересня, у німецькому місті Аугсбурзі стався вибух невідомого предмету біля центрального залізничного вокзалу. Через інцидент станцію закривали, рух поїздів тимчасово призупиняли.

Про це повідомила німецька поліція.

Вибух в Аугсбурзі 2 вересня: що відомо

Як пише німецьке видання Presse Augsburg, внаслідок інциденту отримали травми 17-річна дівчина та 18-річний юнак. Вони є громадянами України.

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Як повідомляє Bild із посиланням на власні джерела, біля ювелірного магазину поруч із входом до центрального вокзалу вибухнула ручна граната. Через вибух фасад будівлі зазнав незначних пошкоджень.

За інформацією видання, правоохоронці перевіряють можливий зв’язок інциденту з організованою злочинністю. Головний залізничний вокзал, імовірно, не був ціллю інциденту.

Після вибуху центральний вокзал Аугсбурга повністю закрили, там був виявлений підозрілий предмет. Згодом поліція повідомила, що він не становив небезпеки.

Як зазначає Tagesschau, обмеження роботи вокзалу позначилися на русі регіональних поїздів і швидкісних міжміських потягів ICE. Deutsche Bahn попередила пасажирів про можливі затримки.

Нагадаємо, 4 серпня на злітно-посадковій смузі аеропорту Лейпциг-Галле на сході Німеччини виявили безпілотник із вибухівкою. Дрон знайшли неподалік українського вантажного літака.

Німецький уряд вважає Росію причетною до спроби атаки із застосуванням безпілотника в аеропорту Лейпцига. Такого висновку дійшли німецькі органи безпеки спільно з європейськими партнерами.

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