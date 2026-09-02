В российской Перми произошел масштабный пожар на территории предприятия ракетно-космической промышленности. Огонь охватил около 2,1 тыс. кв. м.

О пожаре утром сообщили в МЧС РФ и Telegram-каналах.

В Перми горит оборонный завод

По данным ведомства, возгорание возникло в одном из цехов предприятия в поселке Новые Ляды Пермского края. Пожар был ликвидирован. Причины возгорания пока не известны.

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Telegram-каналы утверждают, что речь идет о заводе Протон-Пермские моторы. Эту информацию также подтвердил OSINT-аналитик ASTRA, который геолоцировал опубликованные в соцсетях кадры и установил, что пожар произошел на территории предприятия.

Протон-Пермские моторы является одним из крупных предприятий ракетно-космической отрасли России. Оно специализируется на производстве жидкостных ракетных двигателей.

Предприятие производит двигатели для российских ракет-носителей, в том числе Протон и Ангара. Протон-ПМ входит в структуру государственной корпорации Роскосмос.

Пока не сообщается, какой именно цех загорелся и повлиял ли пожар на производственные мощности предприятия.

30 августа сообщалось, что при атаке беспилотников взрыв прогремел в Бежицком районе Брянска. Приблизительно в 4-5 км от места взрыва расположены Брянский электромеханический завод и Брянский автомобильный завод, входящий в концерн Алмаз-Антей.

28 августа украинские дроны в очередной раз поразили Ярославский НПЗ в России.

Фото: Exilenova+

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