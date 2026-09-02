У російській Пермі сталася масштабна пожежа на території підприємства ракетно-космічної промисловості. Вогонь охопив близько 2,1 тис. кв. м.

Про пожежу вранці повідомили у МНС РФ та Telegram-канали.

У Пермі горить оборонний завод

За даними відомства, загоряння виникло в одному з цехів підприємства у селищі Нові Ляди Пермського краю. Наразі пожежу ліквідували. Причини займання поки невідомі.

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Telegram-канали стверджують, що йдеться про завод Протон-Пермські мотори. Цю інформацію також підтвердив OSINT-аналітик ASTRA, який геолокував оприлюднені очевидцями кадри та встановив, що пожежа сталася на території підприємства.

Протон-Пермські мотори є одним із великих підприємств ракетно-космічної галузі Росії. Воно спеціалізується на виробництві рідинних ракетних двигунів.

Підприємство виготовляє двигуни для російських ракет-носіїв, зокрема Протон та Ангара. Протон-ПМ входить до структури державної корпорації Роскосмос.

Наразі не повідомляється, який саме цех загорівся та чи вплинула пожежа на виробничі потужності підприємства.

30 серпня повідомлялося, що під час атаки безпілотників вибух пролунав у Бежицькому районі Брянська. Приблизно за 4-5 км від місця вибуху розташовані Брянський електромеханічний завод та Брянський автомобільний завод, який входить до концерну Алмаз-Антей.

28 серпня українські дрони вчергове уразили Ярославський НПЗ у Росії.

Фото: Exilenova+

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