На следующей неделе Евросоюз запустит новую рабочую группу высокого уровня по вопросам обороны. В нее войдут политические и военные представители стран ЕС, а также Украины и Великобритании.

Об этом заявила верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас по итогам неформальной встречи министров обороны Евросоюза в Ирландии.

Украина войдет в новую оборонную группу ЕС

По словам Каи Каллас, новую группу высокого уровня по вопросам обороны создадут уже на следующей неделе.

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В ее состав пригласят высокопоставленных политических и военных представителей нескольких стран Евросоюза, Украины и Великобритании.

Главной задачей группы станет поиск новых решений, которые помогут Европе быстрее устранить пробелы в своих оборонных возможностях.

Каллас отметила, что европейские страны сейчас инвестируют в оборону больше, чем когда-либо, однако само по себе увеличение расходов еще не гарантирует необходимого результата.

– Мы не были достаточно оперативны, чтобы восполнить выявленные нами пробелы в конвенциональных силах Европы в рамках НАТО, – заявила она.

По словам верховного представителя ЕС, к работе планируется привлечь ведущих специалистов в сфере безопасности и обороны, чтобы они предложили нестандартные решения и помогли Европе быстрее укрепить обороноспособность на фоне роста угроз безопасности.

По итогам работы группа должна подготовить отчет с конкретными рекомендациями по укреплению обороны Европы.

Кто будет представлять Украину в оборонной группе ЕС

Имена представителей Украины пока не разглашаются. По словам Каллас, состав группы объявят во время церемонии ее запуска на следующей неделе.

Она также отметила, что инициатива вызвала значительный интерес, а предложения по повышению обороноспособности Европы поступают, в частности, от частного сектора.

Ранее Каллас заявляла, что ЕС ищет ракеты-перехватчики для ПВО Украины даже за пределами блока.

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