Норвегия арестовала российское судно Профессор Молчанов по требованию Нафтогаза в рамках кампании по взысканию с России компенсации за активы, захваченные после оккупации Крыма.

Об аресте сообщили Нафтогаз и администрация Шпицбергена.

Норвегия арестовала российское судно по требованию Нафтогаза

Судно Профессор Молчанов арестовали 2 сентября в порту Баренцбурга на Шпицбергене.

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Основанием послужило решение окружного суда Норд-Тромс и Сеня, который разрешил Нафтогазу добиваться ареста российского актива.

Согласно решению, Профессор Молчанов не может покинуть место стоянки. Судно должно находиться у причала в Баренцбурге до тех пор, пока губернатор Шпицбергена или суд не примут иного решения.

Губернатор Ларс Фаузе заявил, что норвежская сторона также поможет экипажу и пассажирам судна вернуться в Россию.

При чем здесь компенсация Нафтогазу за Крым

Арест Профессора Молчанова является частью борьбы Нафтогаза за компенсацию за активы компании, которые Россия захватила после оккупации Крыма в 2014 году.

В апреле 2023 года арбитражный суд в Гааге обязал Россию выплатить Нафтогазу 4,22 млрд долларов, а также проценты и судебные издержки.

Москва решение не выполнила. После этого Нафтогаз начал процедуры принудительного исполнения арбитражного решения в странах, где расположены российские активы.

– Россия не может уйти от ответственности, просто отказываясь выполнять международное арбитражное решение. Мы продолжим розыскивать российские активы по всему миру, пока присужденная Нафтогазу и другим компаниям группы компенсация не будет выплачена, – заявил исполняющий обязанности председателя правления Нафтогаза Сергей Федоренко.

Норвегия стала не первой страной, где Нафтогаз добивается взыскания российского имущества. В 2024 году Финляндия начала арестовывать государственные активы РФ для обеспечения выплаты компенсации украинской компании.

Что известно о судне Профессор Молчанов

Профессор Молчанов — российское научно-исследовательское судно. Его также использовали для экспедиционных рейсов к архипелагу Шпицберген.

Судно связано с Институтом океанологии имени Ширшова, в отношении которого введены санкции США и Украины. В последние годы Профессор Молчанов также проводил исследования морского дна вблизи Шпицбергена.

Профессор российской истории Университета Тромсе Кари Ага Миклебост утверждает, что судно могло использоваться Россией не только в научных и коммерческих целях, но и в рамках гибридной деятельности.

По ее словам, судно Профессор Молчанов, в частности, использовалось для поездок российских делегаций и проведения демонстративных пророссийских мероприятий на Шпицбергене.

В то же время именно эти утверждения не являются основанием для нынешнего ареста судна. Решение норвежского суда связано с исполнением арбитражного решения о выплате компенсации Нафтогазу.

Реакция Москвы на арест Профессора Молчанова

Пресс-секретарь МИД РФ Мария Захарова поставила под сомнение законность решения Норвегии и назвала действия западных стран пиратством.

Она также заявила, что российские власти не оставят без поддержки граждан РФ, находящихся на судне.

В Норвегии подчеркнули, что действуют в рамках исполнения решения суда. Российская сторона может обжаловать арест Профессора Молчанова в окружном суде Норд-Тромс и Сеня.

Напомним, в мае суд в Казахстане разрешил взыскание $1,4 млрд с Газпрома в пользу Нафтогаза.

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