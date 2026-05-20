Суд у Казахстані дозволив примусове стягнення з російського Газпрому $1,4 млрд на користь НАК Нафтогаз України відповідно до рішення міжнародного арбітражу.

Про це повідомив голова правління компанії Сергій Корецький.

Нафтогаз отримав нове рішення суду проти Газпрому

– Суд у Казахстані дозволив примусове стягнення з Газпрому $1,4 млрд на користь Нафтогазу на підставі рішення міжнародного арбітражу. Це перше публічне іноземне судове рішення, яке відкриває можливість примусового виконання цього арбітражного рішення в окремій юрисдикції, – написав Корецький у Facebook у середу, 20 травня.

За його словами, компанія продовжує системну роботу щодо стягнення з російської газової монополії компенсації відповідно до рішення міжнародного арбітражу.

Корецький також подякував юридичній команді Нафтогазу за професійну та наполегливу роботу.

Судовий спір між Нафтогазом і Газпромом: що відомо

У березні 2026 року Група Нафтогаз остаточно виграла судову справу проти російського Газпрому на $1,4 млрд.

Тоді Федеральний Верховний суд Швейцарії повністю відхилив скаргу Газпрому та залишив чинним рішення арбітражу від червня 2025 року.

Згідно з цим рішенням, російська компанія має виплатити Нафтогазу понад $1,4 млрд заборгованості за послуги з організації транспортування газу, а також відсотки та судові витрати.

У Нафтогазі зазначали, що працюють над примусовим стягненням боргу з російської сторони. Паралельно тривають інші судові процеси проти країни-агресорки щодо компенсації завданих збитків.

Крім того, за інформацією Нафтогазу, суд зобов’язав російську компанію сплатити 200 тис. швейцарських франків судових витрат, а також компенсувати ще 250 тис. швейцарських франків витрат, понесених під час провадження у Федеральному Верховному суді.

Відповідно до угоди про організацію транспортування природного газу, укладеної у 2019 році, Нафтогаз мав забезпечувати транзит природного газу територією України для Газпрому до 1 січня 2025 року.

У травні 2022 року через дії російських окупаційних сил транспортування газу через точку входу Сохранівка стало неможливим.

Попри це, Нафтогаз продовжив надавати передбачені угодою послуги з транзиту газу через пункт входу Суджа.

Газпром відмовився у повному обсязі оплачувати послуги з організації транспортування газу, чим порушив умови договору.

У вересні 2022 року Нафтогаз ініціював арбітражне провадження у Швейцарії відповідно до Регламенту Міжнародної торгової палати (ICC), як це було передбачено угодою.

У червні 2025 року арбітражний трибунал із місцем арбітражу у Швейцарії ухвалив остаточне рішення, яким визнав Газпром повністю відповідальним за невиконання платіжних зобов’язань та встановив відсутність будь-яких обґрунтованих підстав для несплати.

Трибунал зобов’язав Газпром сплатити заборгованість за послуги з організації транспортування газу, відсотки, а також витрати на арбітражний розгляд.

