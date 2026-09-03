Індія висловлює готовність долучитися до врегулювання війни Росії проти України, якщо в цьому виникне реальна потреба.

Про це заявив міністр закордонних справ Індії Субраманьям Джайшанкар на брифінгу за підсумками зустрічі очільником МЗС України Андрієм Сибігою в Києві 3 вересня.

Індія про спроби завершити війну РФ проти України

За словами Джайшанкара, Індія готова сприяти процесу щодо врегулювання війни у будь-який можливий спосіб – це питання стало головною темою переговорів з очільником МЗС України.

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Окремо вони обговорили удари по торговельних суднах під прапорами різних держав.

Міністр закордонних справ Індії наголосив, що це створює прямі загрози для країн Глобального Півдня, зокрема, викликаючи дефіцит продовольства, добрив та пального.

Крім цього, Джайшанкар нагадав заклик прем’єр-міністра Індії Нарендри Моді до російського диктатора Володимира Путіна про необхідність переходу від нескінченної війни до її припинення.

Він наголосив, що в Індії усвідомлюють щоденний масштаб руйнувань і жертв та зазначають, що шукати вихід мають Київ і Москва.

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