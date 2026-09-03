В ночь с 2 на 3 сентября российские аэропорты вводили ограничения на прием и отправку самолетов из-за атаки дронов.

Об ограничениях сообщила Росавиация, а об атаке дронов на Москву заявил мэр российской столицы Сергей Собянин.

Ограничения в московских аэропортах: что известно

В ночь на 2 сентября московские аэропорты временно ограничивали работу. По данным Flightradar24, в Шереметьево тогда отменили 21 рейс и задержали 235, а во Внуково — отменили 22 и задержали 94 рейса, информирует The Moscow Times.

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В ночь на 3 сентября временные ограничения вводили и в московских аэропортах Внуково, Шереметьево и Жуковский. Они касались приема и отправления самолетов.

Во Внуково позже разрешили выполнять рейсы только с согласования с соответствующими органами из-за временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани. В Росавиации предупреждали о возможных изменениях в расписании.

Ограничения в течение ночи также вводили в аэропортах Ярославля, Пензы, Саратова, Геленджика, Сочи и Нижнего Новгорода. В некоторых из них их позже отменили.

Российская сторона объясняла эти меры необходимостью обеспечения безопасности полетов.

Атака дронов на Москву 3 сентября: что известно

Параллельно мэр Москвы Сергей Собянин сообщал о беспилотниках, направлявшихся к российской столице.

Сначала он заявил о якобы уничтожении десяти БпЛА. Позже Собянин сообщил, что количество беспилотников, которые, по его словам, сбила российская ПВО на подлете к Москве, выросло до 17.

Он также заявил, что на местах падения обломков работают российские экстренные службы.

Украина предупредила ICAO об опасности российского неба

Накануне Украина официально проинформировала Международную организацию гражданской авиации (ICAO) о том, что воздушное пространство России становится опасным для гражданской авиации из-за усиления военной активности.

Министр иностранных дел Андрей Сыбига заявил, что соответствующую информацию также передали авиакомпаниям и правительствам, чтобы они могли принять необходимые меры безопасности.

— Мы хотим предотвратить непреднамеренные инциденты. Война возвращается в Россию. Украина реализует свое неотъемлемое право на самооборону в соответствии со статьей 51 Устава ООН, — заявил Сибига.

Украина также призвала избегать полетов через российское воздушное пространство.

Напомним, что 1 сентября президент Украины Владимир Зеленский предупредил авиакомпании, страховщиков и других участников авиационного рынка о росте опасности полетов в российском воздушном пространстве.

Президент подчеркнул, что Украина не представляет угрозы для гражданской авиации, однако из-за российской войны ситуация с безопасностью в небе над РФ меняется.

Зеленский заявил, что российское воздушное пространство де-факто будет закрываться, поскольку украинские дроны и ракеты будут действовать в ответ на российские атаки.

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