У ніч проти 2 та 3 вересня російські аеропорти вводили обмеження на приймання та відправлення літаків на тлі атаки безпілотників.

Про обмеження повідомляла Росавіація, а про атаку безпілотників на Москву заявив мер російської столиці Сергій Собянін.

Обмеження в аеропортах Москви: що відомо

У ніч проти 2 вересня московські аеропорти тимчасово обмежували роботу. За даними Flightradar24, у Шереметьєво тоді скасували 21 рейс і затримали 235, а у Внуково — скасували 22 та затримали 94 рейси, інформує The Moscow Times.

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У ніч проти 3 вересня також тимчасові обмеження запроваджували в московських аеропортах Внуково, Шереметьєво та Жуковський. Вони стосувалися приймання та відправлення повітряних суден.

У Внуково згодом дозволили виконувати рейси лише за погодженням із відповідними органами через тимчасові обмеження на використання повітряного простору в районі авіагавані. У Росавіації попереджали про можливі зміни в розкладі.

Обмеження протягом ночі також вводили в аеропортах Ярославля, Пензи, Саратова, Геленджика, Сочі та Нижнього Новгорода. У частині з них їх згодом скасували.

Російська сторона пояснювала такі заходи необхідністю гарантування безпеки польотів.

Атака дронів на Москву 3 вересня: що відомо

Паралельно мер Москви Сергій Собянін повідомляв про безпілотники, які прямували до російської столиці.

Спочатку він заявив про нібито знищення десяти БпЛА. Пізніше Собянін повідомив, що кількість безпілотників, які, за його словами, збила російська ППО на підльоті до Москви, зросла до 17.

Він також заявив, що на місцях падіння уламків працюють російські екстрені служби.

Україна попередила ICAO про небезпеку російського неба

Напередодні Україна офіційно поінформувала Міжнародну організацію цивільної авіації (ICAO), що повітряний простір Росії стає небезпечним для цивільної авіації через посилення військової активності.

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга заявив, що відповідну інформацію також передали авіакомпаніям та урядам, щоб вони могли вжити необхідних заходів безпеки.

— Ми прагнемо запобігти ненавмисним інцидентам. Війна повертається до Росії. Україна реалізує своє невід’ємне право на самооборону відповідно до статті 51 Статуту ООН, — заявив Сибіга.

Україна також закликала уникати польотів через російський повітряний простір.

Нагадаємо, що 1 вересня президент України Володимир Зеленський попередив авіакомпанії, страховиків та інших учасників авіаційного ринку про зростання небезпеки польотів у російському повітряному просторі.

Президент наголосив, що Україна не становить загрози для цивільної авіації, однак через російську війну безпекова ситуація в небі РФ змінюється.

Зеленський заявив, що російський повітряний простір де-факто закриватиметься, оскільки українські дрони та ракети діятимуть у відповідь на російські атаки.

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