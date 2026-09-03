Россия не может добиться существенного прогресса на фронте в Украине, а значит, ее способность представлять непосредственную угрозу для НАТО в ближайшее время ограничена.

Об этом представитель США при НАТО Мэтью Витакер заявил в эфире Fox News.

Витакер оценил угрозу России для НАТО

По словам представителя США при НАТО, сейчас Россия в значительной степени сосредоточена на войне против Украины и не смогла добиться желаемого прогресса на поле боя.

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— Что касается того, что Россия сделает или не сделает, то сейчас она увязла в Украине. Она не смогла — она не может, как ты знаешь, добиться какого-либо прогресса на фронте там. Так что угроза со стороны России для НАТО в ближайшей перспективе низкая, — заявил Витакер.

В то же время он предупредил, что действия Москвы остаются непредсказуемыми. На это, по его словам, указывают полномасштабное вторжение России в Украину, а также предыдущая оккупация и незаконная аннексия Крыма.

Витакер подчеркнул, что в случае агрессии против одного из государств-членов НАТО Россия столкнется с мощным Альянсом.

— Если они это сделают, то столкнутся с очень сильным и мощным альянсом, который с каждым днем становится все сильнее благодаря лидерству президента Трампа и обязательствам по обороне, достигнутым в Гааге в июне 2025 года, — сказал он.

В конце августа в штаб-квартире НАТО в Брюсселе прошло заседание Североатлантического совета с участием заместителя министра обороны США Элбриджа Колби. Одной из главных тем стала эскалация со стороны России против Украины и стран-членов Альянса.

Во время встречи союзники обсудили стратегию укрепления НАТО 3.0. Она предполагает, что европейские страны возьмут на себя большую часть ответственности за конвенциональную оборону, а США будут по-прежнему обеспечивать поддержку ключевых военных возможностей, а также сохранят политическое и военное лидерство.

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