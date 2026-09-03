Росія не може досягти суттєвого прогресу на фронті в Україні, а тому її здатність становити безпосередню загрозу НАТО найближчим часом обмежена.

Про це представник США при НАТО Метью Вітакер заявив в ефірі Fox News.

Вітакер оцінив загрозу Росії для НАТО

За словами представника США при НАТО, зараз Росія значною мірою зосереджена на війні проти України та не спромоглася досягти бажаного прогресу на полі бою.

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— Щодо того, що Росія зробить чи не зробить, то зараз вона загрузла в Україні. Вона не змогла, не може, як ви знаєте, досягти жодного прогресу на фронті там. Отже, її загроза для НАТО у найближчій перспективі є низькою, – заявив Вітакер.

Водночас він застеріг, що дії Москви залишаються непередбачуваними. На це, за його словами, вказують повномасштабне вторгнення Росії в Україну та попередня окупація і незаконна анексія Криму.

Вітакер наголосив, що у разі агресії проти однієї з держав-членів НАТО Росія зіткнеться з потужним альянсом.

— Якщо вони це зроблять, то зіткнуться з дуже сильним і потужним альянсом, який щодня стає сильнішим завдяки лідерству президента Трампа та зобов’язанням щодо оборони, досягнутим у Гаазі в червні 2025 року, – сказав він.

Наприкінці серпня у штаб-квартирі НАТО в Брюсселі відбулося засідання Північноатлантичної ради за участю заступника міністра оборони США Елбріджа Колбі. Однією з головних тем стала російська ескалація проти України та держав-членів альянсу.

Під час зустрічі союзники обговорили стратегію посилення НАТО 3.0. Вона передбачає, що європейські країни переберуть на себе більшу частину відповідальності за конвенційну оборону, а США зберігатимуть підтримку ключових військових спроможностей, а також політичне та військове лідерство.

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