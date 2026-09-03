Президент США Дональд Трамп заявил, что готов встретиться с российским лидером Владимиром Путиным в кратчайшие сроки, однако выдвигает условие.

Об этом Трамп заявил во время общения с журналистами в Белом доме.

Трамп назвал условие встречи с Путиным

Отвечая на вопрос, согласится ли Путин на новую двустороннюю встречу в ближайшее время, Трамп выразил уверенность, что российский лидер готов к таким переговорам.

Сейчас смотрят

– Он сделал бы это, если бы я этого захотел. Но я хочу провести встречу тогда, когда мы будем готовы заключить мирное соглашение… Готов поспорить, я мог бы сделать это немедленно. Я хочу провести ее тогда, когда эта война будет подходить к концу. И я думаю, что так и будет, – заявил он.

По словам президента США, Вашингтон стремится поддерживать хорошие отношения как с Украиной, так и с Россией. Трамп также связал нормализацию отношений с экономическими возможностями после завершения войны.

Кроме того, во время общения с журналистами Трамп призвал президента Украины Владимира Зеленского и российского диктатора Владимира Путина прекратить боевые действия.

– Путину и Зеленскому следует прекратить эту глупую войну, – заявил президент США.

В то же время Трамп заявил, что одним из факторов, затрудняющих достижение договоренностей, он считает личные отношения между Зеленским и Путиным.

Американский президент в очередной раз упомянул о своей роли в урегулировании других конфликтов и заявил, что некоторые из них, по его мнению, было сложнее прекратить, чем российско-украинскую войну.

При этом Трамп выразил уверенность, что войну России против Украины в конечном итоге удастся завершить.

Напомним, директор ЦРУ предложил провести в Москве саммит с участием Трампа, Зеленского и Путина.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.