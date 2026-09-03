Трамп назвал условие для новой встречи с Путиным
- Трамп заявил, что организовать новую встречу с Путиным можно было бы в кратчайшие сроки.
- В то же время президент США не хочет проводить переговоры только ради самого факта встречи.
- В Белом доме назвали фактор, который, по мнению Трампа, затрудняет путь к завершению войны.
Президент США Дональд Трамп заявил, что готов встретиться с российским лидером Владимиром Путиным в кратчайшие сроки, однако выдвигает условие.
Об этом Трамп заявил во время общения с журналистами в Белом доме.
Трамп назвал условие встречи с Путиным
Отвечая на вопрос, согласится ли Путин на новую двустороннюю встречу в ближайшее время, Трамп выразил уверенность, что российский лидер готов к таким переговорам.
– Он сделал бы это, если бы я этого захотел. Но я хочу провести встречу тогда, когда мы будем готовы заключить мирное соглашение… Готов поспорить, я мог бы сделать это немедленно. Я хочу провести ее тогда, когда эта война будет подходить к концу. И я думаю, что так и будет, – заявил он.
По словам президента США, Вашингтон стремится поддерживать хорошие отношения как с Украиной, так и с Россией. Трамп также связал нормализацию отношений с экономическими возможностями после завершения войны.
Кроме того, во время общения с журналистами Трамп призвал президента Украины Владимира Зеленского и российского диктатора Владимира Путина прекратить боевые действия.
– Путину и Зеленскому следует прекратить эту глупую войну, – заявил президент США.
В то же время Трамп заявил, что одним из факторов, затрудняющих достижение договоренностей, он считает личные отношения между Зеленским и Путиным.
Американский президент в очередной раз упомянул о своей роли в урегулировании других конфликтов и заявил, что некоторые из них, по его мнению, было сложнее прекратить, чем российско-украинскую войну.
При этом Трамп выразил уверенность, что войну России против Украины в конечном итоге удастся завершить.
Напомним, директор ЦРУ предложил провести в Москве саммит с участием Трампа, Зеленского и Путина.