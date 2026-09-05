Генеральная ассамблея ООН поддержала резолюцию с призывом к более широкому применению карты мира по проекции Equal Earth вместо традиционной проекции Меркатора.

Об этом сообщает Associated Press.

ООН поддержала новую карту мира: что изменится

Инициатором резолюции выступило Того, а поддержали ее страны Африканского союза. За документ проголосовали 164 государства.

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Единственной страной, выступившей против, стали США. Украина, Эстония, Грузия, Литва, Молдова и Сербия во время голосования воздержались.

Резолюция призывает правительства и различные учреждения постепенно отказываться от традиционной проекции Меркатора в пользу проекции Equal Earth.

В то же время решение ООН не запрещает использование карты мира по проекции Меркатора и не делает использование Equal Earth обязательным. Речь идет лишь о рекомендации шире применять новую проекцию.

Что известно о проекции Меркатора и почему ее хотят заменить

Проекция Меркатора используется еще с XVI века. Она стала одной из самых известных картографических проекций в мире, однако имеет существенный недостаток — чем ближе территория расположена к полюсам, тем сильнее искажается ее масштаб.

Из-за этого страны и континенты в высоких широтах кажутся намного больше по сравнению с территориями возле экватора.

Один из самых наглядных примеров — Африка и Гренландия. На карте мира по проекции Меркатора они могут казаться одинаковыми по размеру, хотя на самом деле площадь Африки примерно в 14 раз больше площади Гренландии.

Проекция Equal Earth, напротив, создана так, чтобы сохранять правильное соотношение площадей. Поэтому Африка, Южная Америка и другие территории на такой карте имеют масштаб, гораздо ближе к их реальным размерам.

Кампанию за более широкое использование таких карт активно поддерживали африканские страны и общественные организации. Они подчеркивали, что проекция Меркатора визуально уменьшает Африку и Южную Америку.

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