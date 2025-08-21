Укр Рус
Юлия Захарченко, редактор ленты
3 мин.

Таяние ледников на Шпицбергене достигло исторического максимума

Ученые зафиксировали рекордное таяние ледников на норвежском архипелаге Шпицберген
Фото: Getty Images

В августе 2025 года ученые опубликовали результаты исследования, которое зафиксировало рекордное сокращение ледникового покрова на норвежском архипелаге Шпицберген.

Архипелаг Норвегии потерял рекордное количество льда за одно лето

В течение лета 2024 года Шпицберген потерял около 1% общего объема льда, что составляет примерно 61,7 гигатонны с погрешностью 11,1 — это рекордный показатель за всю историю наблюдений, сообщает Phys.org.

Рекордное сокращение ледникового покрова на Шпицбергене связано с шестинедельной аномальной жарой в регионе.

Исследовательская группа под руководством Томаса Викхамара Шулера из Университета Осло оценивала масштабы таяния с помощью спутниковых данных, климатического моделирования в системе CryoGrid и полевых измерений.

Потери льда происходили как из-за поверхностного таяния, так и из-за откалывания масс льда в море.

Хотя Шпицберген в 50 раз меньше Гренландии, однако объем его потерь льда оказался сопоставим с гренландскими — около 55 гигатонн с погрешностью 35.

Вся арктическая зона Баренцева региона, включая Шпицберген, Землю Франца-Иосифа и Новую Землю, потеряла более 102 гигатонн льда, что привело к повышению уровня мирового океана на 0,27 мм с погрешностью 0,06.

Исследователи предупреждают, что экстремальные лета, подобные этому, могут стать нормой уже к 2100 году даже при оптимистичных сценариях сокращения выбросов.

Это означает, что арктические ледники будут продолжать таять с невиданной скоростью, влияя на циркуляцию океанов, морские экосистемы и глобальную климатическую стабильность.

