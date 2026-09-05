Посланники президента США Дональда Трампа Стивен Уиткофф и Джаред Кушнер прибыли в Кремль, где начали переговоры с российским диктатором Владимиром Путиным.

Об этом сообщает Sky News.

Встреча Уиткоффа и Кушнера с Путиным

Об их приезде сообщили российские государственные СМИ. По данным агентства ТАСС, американских представителей сопровождал Кирилл Дмитриев, отвечающий за экономическое сотрудничество.

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В Кремле подтвердили начало встречи. Владимир Путин заявил, что в ходе переговоров сторонам придется разрешить сложную ситуацию.

Встреча Уиткоффа и Кушнера с российским президентом проходит на фоне дипломатических усилий администрации Трампа по урегулированию войны России против Украины.

Подробности переговоров пока не известны.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее заявил, что Стивен Виткофф и Джаред Кушнер 6 сентября посетят Киев после поездки в Москву.

Последний раз американские представители посещали Москву в январе 2026 года. Ночью они провели переговоры с российским диктатором Владимиром Путиным. Разговор длился около четырех часов.

Новая поездка проходит на фоне существенных разногласий в требованиях о возможных условиях завершения войны.

Путин требует от Украины территориальных уступок. В Киеве это называют капитуляцией Украины.

Последний раунд переговоров между Украиной и Россией при посредничестве США состоялся в феврале. После войны США и Израиля против Ирана переговорный процесс фактически был поставлен на паузу.

Источник : Sky News

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