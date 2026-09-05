Посланники Трампа прибыли в Кремль: Путин начал переговоры с Уиткоффом и Кушнером
Посланники президента США Дональда Трампа Стивен Уиткофф и Джаред Кушнер прибыли в Кремль, где начали переговоры с российским диктатором Владимиром Путиным.
Об этом сообщает Sky News.
Встреча Уиткоффа и Кушнера с Путиным
Об их приезде сообщили российские государственные СМИ. По данным агентства ТАСС, американских представителей сопровождал Кирилл Дмитриев, отвечающий за экономическое сотрудничество.
В Кремле подтвердили начало встречи. Владимир Путин заявил, что в ходе переговоров сторонам придется разрешить сложную ситуацию.
Встреча Уиткоффа и Кушнера с российским президентом проходит на фоне дипломатических усилий администрации Трампа по урегулированию войны России против Украины.
Подробности переговоров пока не известны.
Президент Украины Владимир Зеленский ранее заявил, что Стивен Виткофф и Джаред Кушнер 6 сентября посетят Киев после поездки в Москву.
Последний раз американские представители посещали Москву в январе 2026 года. Ночью они провели переговоры с российским диктатором Владимиром Путиным. Разговор длился около четырех часов.
Новая поездка проходит на фоне существенных разногласий в требованиях о возможных условиях завершения войны.
Путин требует от Украины территориальных уступок. В Киеве это называют капитуляцией Украины.
Последний раунд переговоров между Украиной и Россией при посредничестве США состоялся в феврале. После войны США и Израиля против Ирана переговорный процесс фактически был поставлен на паузу.