В Генеральном консульстве Украины в Дюссельдорфе прошла масштабная полицейская операция из-за сообщения о возможной угрозе.

Об этом сообщают Tagesspiegel, Welt и Süddeutsche Zeitung со ссылкой на агентство dpa.

Что произошло возле консульства Украины в Дюссельдорфе

Вероятная угроза вблизи Генерального консульства Украины в Дюссельдорфе оказалась ошибочной. Правоохранители уже завершили обыски, сообщила спикер полиции журналистам.

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Правоохранительные органы приступили к операции около 17:30 по местному времени. Полиция окружила дипломатическое учреждение на большой территории и перекрыла барьерной лентой участок дороги в центре Дюссельдорфа.

На месте происшествия работали несколько экипажей полиции, проводивших детальный обыск самого здания генерального консульства и территории вокруг него.

Немецкие офицеры тщательно проверили объект, однако информация об угрозе не подтвердила. В этой связи полицейскую операцию полностью свернули примерно в 19:15.

Дополнительные подробности относительно характера первоначального сообщения об опасности в немецкой полиции не предоставили.

Событие произошло на фоне российских гибридных атак в Европе и после того, как в начале сентября Германия впервые официально обвинила Россию в попытке атаки дроном украинского самолета в аэропорту Лейпцига.

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