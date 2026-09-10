Возле консульства Украины в Дюссельдорфе проходила полицейская операция: что известно
- В немецком Дюссельдорфе полиция проводила масштабную операцию и окружала Генеральное консульство Украины через сообщения об угрозе.
- После подробного обыска здания и прилегающей территории правоохранители свернули проверку, поскольку информация об опасности не подтвердилась.
В Генеральном консульстве Украины в Дюссельдорфе прошла масштабная полицейская операция из-за сообщения о возможной угрозе.
Об этом сообщают Tagesspiegel, Welt и Süddeutsche Zeitung со ссылкой на агентство dpa.
Что произошло возле консульства Украины в Дюссельдорфе
Вероятная угроза вблизи Генерального консульства Украины в Дюссельдорфе оказалась ошибочной. Правоохранители уже завершили обыски, сообщила спикер полиции журналистам.
Правоохранительные органы приступили к операции около 17:30 по местному времени. Полиция окружила дипломатическое учреждение на большой территории и перекрыла барьерной лентой участок дороги в центре Дюссельдорфа.
На месте происшествия работали несколько экипажей полиции, проводивших детальный обыск самого здания генерального консульства и территории вокруг него.
Немецкие офицеры тщательно проверили объект, однако информация об угрозе не подтвердила. В этой связи полицейскую операцию полностью свернули примерно в 19:15.
Дополнительные подробности относительно характера первоначального сообщения об опасности в немецкой полиции не предоставили.
Событие произошло на фоне российских гибридных атак в Европе и после того, как в начале сентября Германия впервые официально обвинила Россию в попытке атаки дроном украинского самолета в аэропорту Лейпцига.