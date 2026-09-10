Российский беспилотник, вошедший в воздушное пространство Молдовы, задержал вылет самолета президента Украины Владимира Зеленского в Норвегию. Дрон взорвался примерно в 160 км от аэропорта.

Об этом сообщают CNN и Moldova Liberă.

Дрон задержал отъезд Зеленского из Молдовы

По словам официальных лиц, Молдова закрыла свое воздушное пространство после обнаружения реактивного беспилотника.

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Самолет Зеленского ждал в международном аэропорту Кишинева в столице Молдовы и получил разрешение на взлет, как только было установлено, что упал дрон. Он взорвался примерно в 160 км от аэропорта, сообщает Associated Press.

Посол Молдовы в США Владислав Кульминский предположил, что это не было случайно.

— Мы не верим в то, что реактивные дроны просто залетают на территорию Молдовы с целью наблюдения, пока самолет президента Украины находится на земле в аэропорту, — сказал Кульминский.

На вопрос, считают ли молдавские власти, что беспилотник был направлен на президента Украины, он ответил, что расследование продолжается, поэтому слишком рано делать выводы.

Однако он добавил, что известно, что Зеленский использует воздушное пространство Молдовы для своих зарубежных визитов. Зеленский направлялся в Норвегию на похороны покойного короля Гаральда V в Осло.

Президент Молдовы Майя Санду осудила вторжение дронов, назвав это серьезной угрозой жизни людей.

Недавно премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере заявил, что самолет с Зеленским на борту едва не попал под атаку беспилотника во время вылета из Молдовы в Норвегию 8 сентября.

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