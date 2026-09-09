Самолет с президентом Украины Владимиром Зеленским на борту едва не попал под атаку беспилотника во время вылета из Молдовы в Норвегию во вторник, 8 сентября.

Об этом премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере рассказал в эфире общественного вещателя NRK, передает Reuters.

Самолет Зеленского едва не сбил дрон

— В его самолет почти попал дрон, когда он собирался вылететь из Молдовы. Это реальность, с которой он сталкивается, – сказал Стере.

Норвежский премьер не уточнил, откуда получил эту информацию. Он не сообщил и о том, на каком расстоянии от самолета Зеленского находился беспилотник.

Сейчас смотрят

Напомним, вечером 8 сентября президент Украины прибыл в Норвегию, где должен был принять участие в церемонии прощания с королем Харальдом V.

В среду Зеленский вместе с другими мировыми лидерами принял участие в церемонии, которая состоялась в центре Осло.

Во время пребывания в Норвегии Зеленский встретился с премьер-министром Йонасом Гаром Стере и представителями оборонных компаний союзников.

Стороны обсудили антибаллистическую украинскую программу FREYJA, потребности Киева в Patriot, украинскую ПВО и подготовку к зиме.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.