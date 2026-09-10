Канада предоставляет Украине новый масштабный пакет финансовой и военной помощи, направленный на защиту неба. Оттава выделила 350 млн канадских долларов на закупку ракет-перехватчиков для украинских систем ПВО.

Об этом объявил премьер-министр Канады Марк Карни во время совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским в Калгари.

Канада закупит ракеты-перехватчики для Украины

В частности, Оттава выделила 350 млн канадских долларов (около 270 млн долларов США) на закупку ракет-перехватчиков для украинских систем противовоздушной обороны.

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По словам Карни, соглашение о приобретении критически важных воздушных перехватчиков уже финализировано из-за механизма Jumpstart. Этот пакет направлен на то, чтобы защитить людей, украинское небо и критическую инфраструктуру от российских атак.

Также Канада сосредоточилась на поддержке энергетической устойчивости Украины накануне зимы. Правительство страны направит средства в Фонд поддержки энергетики Украины, а также предоставит кредитные гарантии на сумму 430 млн канадских долларов (почти 330 млн долларов США), которые направят на закупку природного газа для отопительного сезона.

Премьер-министр Канады подчеркнул, что стороны развертывают тесное сотрудничество в сферах энергетики и критических минералов для обеспечения надежных цепей поставок.

Кроме того, Оттава активно взаимодействует с европейскими союзниками по созданию совместного фонда поддержки украинских ветеранов.

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