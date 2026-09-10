Канада выделит около $270 млн на ракеты-перехватчики для ПВО Украины
- Канада выделила около 270 млн долларов США на закупку ракет-перехватчиков для украинской ПВО через механизм Jumpstart.
- Кроме того, Оттава предоставит кредитные гарантии почти на $330 млн для покупки газа на зиму и инициирует создание фонда поддержки ветеранов.
Канада предоставляет Украине новый масштабный пакет финансовой и военной помощи, направленный на защиту неба. Оттава выделила 350 млн канадских долларов на закупку ракет-перехватчиков для украинских систем ПВО.
Об этом объявил премьер-министр Канады Марк Карни во время совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским в Калгари.
Канада закупит ракеты-перехватчики для Украины
В частности, Оттава выделила 350 млн канадских долларов (около 270 млн долларов США) на закупку ракет-перехватчиков для украинских систем противовоздушной обороны.
По словам Карни, соглашение о приобретении критически важных воздушных перехватчиков уже финализировано из-за механизма Jumpstart. Этот пакет направлен на то, чтобы защитить людей, украинское небо и критическую инфраструктуру от российских атак.
Также Канада сосредоточилась на поддержке энергетической устойчивости Украины накануне зимы. Правительство страны направит средства в Фонд поддержки энергетики Украины, а также предоставит кредитные гарантии на сумму 430 млн канадских долларов (почти 330 млн долларов США), которые направят на закупку природного газа для отопительного сезона.
Премьер-министр Канады подчеркнул, что стороны развертывают тесное сотрудничество в сферах энергетики и критических минералов для обеспечения надежных цепей поставок.
Кроме того, Оттава активно взаимодействует с европейскими союзниками по созданию совместного фонда поддержки украинских ветеранов.