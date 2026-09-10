Канада надає Україні новий масштабний пакет фінансової та військової допомоги, спрямований на захист неба. Оттава виділила 350 млн канадських доларів на закупівлю ракет-перехоплювачів для українських систем ППО.

Про це оголосив прем’єр-міністр Канади Марк Карні під час спільної пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським у Калгарі.

Канада закупить ракети-перехоплювачі для України

Зокрема, Оттава виділила 350 млн канадських доларів (близько 270 млн доларів США) на закупівлю ракет-перехоплювачів для українських систем протиповітряної оборони.

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За словами Карні, угоду щодо придбання критично важливих повітряних перехоплювачів уже фіналізовано через механізм Jumpstart. Цей пакет спрямований на захист, українського неба та критичної інфраструктури від російських атак.

Також Канада зосередилася на підтримці енергетичної стійкості України напередодні зими. Уряд країни направить кошти до Фонду підтримки енергетики України, а також надасть кредитні гарантії на суму 430 млн канадських доларів (майже 330 млн доларів США), які спрямують на закупівлю природного газу для опалювального сезону.

Прем’єр-міністр Канади наголосив, що сторони розгортають тісну співпрацю у сферах енергетики та критичних мінералів задля гарантування надійних ланцюгів постачання.

Крім того, Оттава активно взаємодіє з європейськими союзниками для створення спільного фонду підтримки українських ветеранів.

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