Канада запустит аналог Brave1 и будет отдавать Украине треть своих дронов
- Канада создает собственный военный маркетплейс по образцу украинского Brave1 и планирует производить миллионы беспилотников в течение следующих двух лет.
- Треть всех производимых беспилотников Оттава будет сразу передавать на нужды Украины, расширяя сотрудничество в сфере искусственного интеллекта.
Украина и Канада начинают три новые совместные инициативы, призванные существенно углубить военно-техническое сотрудничество между государствами.
Об этом заявил премьер-министр Канады Марк Карни во время совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским в Калгари.
Совместные инициативы между Украиной и Канадой
Ключевой инициативой станет создание канадского военного маркетплейса по образцу украинской платформы Brave1.
Новая система закупки предоставит отдельным подразделениям Вооруженных сил Канады прямой доступ к 400 поставщикам, что позволит в 10 раз увеличить количество доступных беспилотников.
По оценкам Карни, в течение следующих двух лет канадская оборонительная схема будет способна выпускать миллионы беспилотников. В то же время треть всех изготовленных дронов будет сразу отправляться в защиту Украины.
Помимо запусков закупочных площадок, страны договорились о тесной интеграции между производителями беспилотных систем. Это позволит канадским и украинским специалистам быстрее обмениваться фронтовым опытом и новыми технологическими знаниями.
Третьим направлением долгосрочного партнерства станет совместная работа в сфере искусственного интеллекта, где стороны объединят боевой опыт и научно-технические компетенции Канады.