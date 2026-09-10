Украина и Канада начинают три новые совместные инициативы, призванные существенно углубить военно-техническое сотрудничество между государствами.

Об этом заявил премьер-министр Канады Марк Карни во время совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским в Калгари.

Совместные инициативы между Украиной и Канадой

Ключевой инициативой станет создание канадского военного маркетплейса по образцу украинской платформы Brave1.

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Новая система закупки предоставит отдельным подразделениям Вооруженных сил Канады прямой доступ к 400 поставщикам, что позволит в 10 раз увеличить количество доступных беспилотников.

По оценкам Карни, в течение следующих двух лет канадская оборонительная схема будет способна выпускать миллионы беспилотников. В то же время треть всех изготовленных дронов будет сразу отправляться в защиту Украины.

Помимо запусков закупочных площадок, страны договорились о тесной интеграции между производителями беспилотных систем. Это позволит канадским и украинским специалистам быстрее обмениваться фронтовым опытом и новыми технологическими знаниями.

Третьим направлением долгосрочного партнерства станет совместная работа в сфере искусственного интеллекта, где стороны объединят боевой опыт и научно-технические компетенции Канады.

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