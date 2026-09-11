Ушла из жизни принцесса Норвегии Астрид в возрасте 94 лет. Она умерла всего через два дня после похорон своего брата, покойного короля Норвегии Гаральда V.

Смерть принцессы Норвегии Астрид

Информацию о смерти принцессы Астрид официально подтвердил Норвежский королевский дом.

– Его величество король с глубокой грустью воспринял известие о смерти принцессы Астрид. Принцесса умерла сегодня, в пятницу, 11 сентября, в возрасте 94 лет, – говорится в сообщении.

Она выдающаяся представительница норвежской королевской династии Глюксбургов, которая на протяжении многих лет отыгрывала ключевую роль в общественно-политической и культурной жизни Норвегии.

Сейчас смотрят

Принцесса Норвегии Астрид: биография и факты из жизни

Астрид Мод Ингеборг родилась 12 февраля 1932 года на вилле Солбакен в Осло в семье кронпринца Олафа (будущего короля Олафа V) и шведской принцессы Марты, став второй дочерью супругов.

Крестившаяся по лютеранскому обряду в часовне Королевского дворца, принцесса получила имя в честь своей тети — кронпринцессы Бельгии Астрид — и обоих бабушек.

Детство принцессы Астрид Норвежской прошло в восстановленной семейной усадьбе Скаугум вместе со старшей сестрой Рангхильд и младшим братом Гаральдом. Начало Второй мировой войны и нацистская оккупация Норвегии в апреле 1940 заставили семью временно уехать в нейтральную Швецию.

Поскольку Астрид родилась до отмены салического закона в 1971 году, она не имела права на наследование норвежского престола. Однако она находилась в линии наследования британской короне как потомок Софии Ганноверской.

В то же время это не помешало ей стать одной из самых влиятельных женских фигур Норвегии середины и второй половины XX века.

После смерти матери в 1954 году и при отсутствии королевы-консорта принцесса Астрид взяла на себя обязанности первой леди государства. В течение 14 лет (с 1954 до 1968 годов) она регулярно сопровождала своего деда, короля Гокона VII, а позже отца, короля Олафа V, во время официальных мероприятий, государственных визитов и приемов.

За верное служение стране принцесса была отмечена высокой наградой — орденом Святого Олафа.

Кроме государственных дел, Астрид активно занималась общественной деятельностью. Она возглавляла совет Мемориального фонда кронпринцессы Марты, патронировала многочисленные благотворительные организации и была одной из президентов организационного комитета VI Олимпийских зимних игр 1952 года в Осло.

В честь ее заслуг и роли в истории государства еще в 1932 году был назван Берег Принцессы Астрид в Антарктиде.

Личная жизнь принцессы сложилась благополучно. 12 января 1961 года в кирсе Аскера 28-летняя Астрид вступила в брак с призером XV Олимпийских игр по парусному спорту Йоханом Мартином Фернером. У супругов родилось пятеро детей.

28 августа умер король Норвегии Гаральд V в возрасте 89 лет, находясь в больнице в Осло. Он был младшим братом принцессы Норвегии Астрид.

После смерти Гаральда V норвежский трон автоматически перешел к его 53-летнему сыну — кронпринцу Гокону, исполнявшему обязанности регента с момента госпитализации отца.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.