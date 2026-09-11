Пішла із життя принцеса Норвегії Астрід у віці 94 років. Вона померла всього через два дні після похорону свого брата, покійного короля Норвегії Гаральда V.

Смерть принцеси Норвегії Астрід

Інформацію про смерть принцеси Астрід офіційно підтвердив Норвезький королівський дім.

— Його величність король з глибоким сумом сприйняв звістку про смерть принцеси Астрід. Принцеса померла сьогодні, у п’ятницю, 11 вересня, у віці 94 років, — йдеться у повідомленні.

Вона видатна представниця норвезької королівської династії Глюксбургів, яка протягом багатьох років відігравала ключову роль у суспільно-політичному та культурному житті Норвегії.

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Принцеса Норвегії Астрід: біографія та факти із життя

Астрід Мод Інгеборг народилася 12 лютого 1932 року на віллі Солбакен в Осло в родині кронпринца Олафа (майбутнього короля Олафа V) та шведської принцеси Марти, ставши другою донькою подружжя.

Охрещена за лютеранським обрядом у каплиці Королівського палацу, принцеса отримала ім’я на честь своєї тітки — кронпринцеси Бельгії Астрід — та обох бабусь.

Дитинство принцеси Астрід Норвезької пройшло у відновленій родинній садибі Скаугум разом із старшою сестрою Раґнхільд та молодшим братом Гаральдом. Початок Другої світової війни та нацистська окупація Норвегії у квітні 1940 року змусили родину тимчасово виїхати до нейтральної Швеції.

Оскільки Астрід народилася до скасування салічного закону в 1971 році, вона не мала права на успадкування норвезького престолу. Проте вона перебувала в лінії наслідування британської корони як нащадок Софії Ганноверської.

Водночас це не завадило їй стати однією з найвпливовіших жіночих постатей Норвегії середини та другої половини XX століття.

Після смерті матері у 1954 році та за відсутності королеви-консорта принцеса Астрід взяла на себе обов’язки першої леді держави. Протягом 14 років (з 1954 до 1968 років) вона регулярно супроводжувала свого діда, короля Гокона VII, а пізніше батька, короля Олафа V, під час офіційних заходів, державних візитів і прийомів.

За віддане служіння країні принцеса була відзначена високою нагородою — орденом Святого Олафа.

Окрім державних справ, Астрід активно займалася громадською діяльністю. Вона очолювала раду Меморіального фонду кронпринцеси Марти, патронувала численні доброчинні організації та була однією з президенток організаційного комітету VI Зимових Олімпійських ігор 1952 року в Осло.

На честь її заслуг та ролі в історії держави ще у 1932 році було названо Берег Принцеси Астрід в Антарктиді.

Особисте життя принцеси склалося щасливо. 12 січня 1961 року в кірсі Аскера 28-річна Астрід взяла шлюб із призером XV Олімпійських ігор з вітрильного спорту Йоханом Мартіном Фернером. У подружжя народилося п’ятеро дітей.

28 серпня помер король Норвегії Гаральд V у віці 89 років, перебуваючи в лікарні в Осло. Він був молодшим братом принцеси Норвегії Астрід.

Після смерті Гаральда V норвезький трон автоматично перейшов до його 53-річного сина — кронпринца Гокона, який виконував обов’язки регента з моменту госпіталізації батька.

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