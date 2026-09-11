На территории Беларуси снова работают некоторые ретрансляторы для российских дронов, в то же время у Украины достаточно возможностей, чтобы с ними бороться.

Ретрансляторы в Беларуси снова заработали: что известно

Начальник Главного управления разведки МОУ Олег Иващенко в интервью The New York Times сообщил, что у армии РФ до сих пор нет надежного аналога терминалов Starlink от SpaceX, которые ВСУ применяют для безопасной связи и управления дронами на поле боя. Чтобы компенсировать это, противник вдоль украинской границы разворачивает сеть из башен и ретрансляторов.

— Они могут использовать сеть со многими башнями и ретрансляторами. Эти ретрансляторы находятся вдоль границы, и мы заметили шесть из них на территории Беларуси, – сообщил глава ГУР.

Иващенко отметил, что ранее президент Владимир Зеленский предупреждал Беларусь не поддерживать нападения на украинскую столицу, в противном случае Украина нанесет ответный удар. Начальник ГУР сообщил, что теперь Киев вынужден рассмотреть, нужно ли атаковать белорусскую территорию.

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– Они прекратили их развертывание на определенный период, но теперь мы видим, что некоторые ретрансляторы снова работают. У нас достаточно возможностей, чтобы справиться с этим, – сказал Иващенко.

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