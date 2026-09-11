На території Білорусі знову працюють деякі ретранслятори для російських дронів, водночас в України достатньо можливостей, щоб з ними боротися.

Ретранслятори у Білорусі знову запрацювали: що відомо

Начальник Головного управління розвідки МОУ Олег Іващенко в інтерв’ю The New York Times повідомив, що армія РФ досі не має надійного аналога терміналів Starlink від SpaceX, які ЗСУ застосовують для безпечного зв’язку та управління дронами на полі бою. Аби компенсувати це, противник уздовж українського кордону розгортає мережу з веж і ретрансляторів.

– Вони можуть використовувати мережу з багатьма вежами та ретрансляторами. Ці ретранслятори знаходяться вздовж кордону, і ми помітили шість з них на території Білорусі, – повідомив очільник ГУР.

Іващенко зауважив, що раніше президент Володимир Зеленський попереджав Білорусь не підтримувати напади на українську столицю, в іншому випадку Україна завдасть удару у відповідь. Начальник ГУР повідомив, що тепер Київ змушений розглянути, чи потрібно атакувати білоруську територію.

Зараз дивляться

– Вони припинили їх розгортання на певний період, але тепер ми бачимо, що деякі ретранслятори знову працюють. У нас достатньо можливостей, щоб впоратися з цим, – сказав Іващенко.

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