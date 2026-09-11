Польская прокуратура выясняет обстоятельства повреждения памятника и места захоронения бойцов УПА в урочище Бялисток Грубешовского уезда. Украинцы погибли здесь в бою с НКВД в 1946 году.

Об этом сообщает RMF24.

В Польше прокуратура расследует повреждения памятника УПА

Районная прокуратура в Грубешове возбудила расследование в связи с уничтожением памятника и места захоронения 41 бойца УПА, расположенного в урочище Бялисток.

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Евродепутат Гжегож Браун обнародовал видео, на котором он вместе с другими людьми бьет тяжелым инструментом по каменному обелиску.

Подготовительное производство касается “оскорбления группы лиц украинской национальности и повреждения места упокоения людей, погибших в боях с сотрудниками НКВД” в населенном пункте Бялисток Долгобичувской гмины.

Пресс-секретарь окружной прокуратуры в Замостье прокурор Рафал Кавалец заявил, что следователи изъяли видеозапись с зафиксированным происшествием и допросили свидетелей.

По его словам, на данный момент никому не предъявлено обвинений. Прокурор не исключил, что в случае необходимости может быть начата процедура снятия иммунитета.

Гранитный обелиск установлен в честь украинцев, погибших в боях против советского НКВД. Памятник расположен в поселке Бялисток, в гмине Долгобичув Грубешевского уезда.

В этом месте в 1946 году похоронили погибших украинцев. Обелиск установили непосредственно на территории массового захоронения.

Место памяти существует с 90-х годов. В нынешнем виде — в виде камня с высеченными именами погибших — оно функционирует с 2019 года. Обелиск уже неоднократно подвергался актам вандализма.

Летом 2026 года памятник облили краской из баллончика и вырезали арку, которая украшала камень. Тогда Посольство Украины официально осудило этот акт вандализма.

Люблинская воеводская администрация заявила, что могила членов УПА в гмине Долгобичув не внесена в реестр военных могил и кладбищ, который ведет воевода.

В Министерстве иностранных дел, комментируя последний инцидент, заявили, что “политические маргиналы в Польше не придумали ничего лучшего, чем воевать с могилами”.

Фото: Гжегож Браун

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