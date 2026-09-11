Польська прокуратура з’ясовує обставини нищення пам’ятника та місця поховання бійців УПА в урочищі Бялисток Грубешівського повіту. Українці загинули тут у бою з НКВС у 1946 році.

Про це повідомляє RMF24.

У Польщі прокуратура розслідує нищення пам’ятника УПА

Районна прокуратура в Грубешові відкрила розслідування через знищення пам’ятника та місця поховання 41 бійця УПА, розташованого в урочищі Бялисток.

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Євродепутат Гжегож Браун оприлюднив відео, на якому він разом з іншими людьми б’є важким інструментом по кам’яному обеліску.

Підготовче провадження стосується “образи групи осіб української національності пошкодження місця спочинку людей, які загинули в боях з співробітниками НКВС” у населеному пункті Бялисток Долгобичувської гміни.

Речник окружної прокуратури в Замості прокурор Рафал Кавалець заявив, що слідчі вилучили відеозапис із зафіксованою подією та допитали свідків.

За його словами, наразі нікому не висунуто звинувачень. Прокурор не виключив, що за необхідності може бути розпочата процедура зняття імунітету.

МЗС засудило нищення пам’ятника УПА в Польщі

Міністерство закордонних справ України засудило пошкодження польським політиком пам’ятника УПА та назвало цей вчинок ганебним і аморальним.

У відомстві очікують, що компетентні органи Польщі дадуть діям належну правову оцінку, пише Укрінформ.

У зовнішньополітичному відомстві зазначили, що “політичні маргінали в Польщі не придумали нічого кращого, ніж воювати з могилами” у той час, коли триває реальна війна, яка становить екзистенційну загрозу для обох країн.

– Це ганебна та аморальна поведінка, яка не може викликати нічого крім сорому і засудження у будь-якої нормальної людини. Очікуємо від польських компетентних органів належної правової оцінки цих дій, відновлення пошкодженої могили, а також інших місць української пам’яті у Польщі та недопущення подібних випадків у майбутньому, – заявили в МЗС.

У відомстві наголосили, що Україна послідовно підтримує однаковий підхід по обидва боки кордону. Українські місця пам’яті в Польщі та польські місця пам’яті в Україні мають бути захищеними.

Гранітний обеліск встановлено на честь українців, які загинули в боях проти радянського НКВС. Пам’ятник розташований у селищі Бялисток, у гміні Долгобичув Грубешівського повіту.

У цьому місці у 1946 році поховали загиблих українців. Обеліск встановили безпосередньо на території масового поховання.

Місце пам’яті існує з 90-х років. У нинішньому вигляді – як камінь із викарбуваними іменами загиблих – воно функціонує з 2019 року. Обеліск уже неодноразово зазнавав актів вандалізму.

Влітку 2026 року пам’ятник облили фарбою з балончика та вирізали арку, яка прикрашала камінь. Тоді Посольство України офіційно засудило цей акт вандалізму.

Люблінська воєводська адміністрація заявила, що могила членів УПА в гміні Долгобичув не внесена до реєстру військових могил і кладовищ, який веде воєвода.

У Міністерстві закордонних справ, коментуючи останній інцидент, заявили, що “політичні маргінали в Польщі не придумали нічого кращого, ніж воювати з могилами”.

Фото: Гжегож Браун

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