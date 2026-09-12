У ніч проти 12 вересня безпілотники атакували російські Тольятті та Таганрог.

За даними OSINT-аналітиків, під ударом опинилися хімзавод КуйбишевАзот, військовий аеродром Таганрог-Центральний та територія ТАГАЗ.

Про це повідомляють OSINT-проєкти ASTRA та Exilenova.

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Атака на Тольятті: під ударом КуйбишевАзот

У ніч проти 12 вересня жителі Тольятті повідомляли про вибухи, безпілотники та роботу російської ППО. Місцеві Telegram-канали також писали про вибухи поблизу одного з промислових об’єктів.

OSINT-аналітик ASTRA вивчив відео очевидців та встановив, що пожежа, ймовірно, виникла в районі хімічного підприємства КуйбишевАзот.

Інший OSINT-ресурс Exilenova також повідомив про ураження КуйбишевАзоту та масштабну пожежу на території підприємства.

Губернатор Самарської області В’ячеслав Федорищев підтвердив масштабну атаку БпЛА на регіон. Згодом він повідомив про атаку на промислове підприємство, однак не назвав його. За його словами, внаслідок ударів одна людина постраждала.

ASTRA також повідомляє про пошкодження житлового будинку в Тольятті внаслідок атаки.

КуйбишевАзот виробляє капролактам, поліамід-6, технічні нитки, шинний корд, аміачну селітру, карбамід, аміак та іншу хімічну продукцію.

За даними ASTRA, підприємство є найбільшим у СНД виробником капролактаму та єдиним у Росії виробником високов’язкого поліаміду і високоміцної технічної нитки. Продукція такого типу використовується у різних галузях російської промисловості.

У Таганрозі атакували військовий аеродром і ТАГАЗ

Цієї ж ночі про масовану атаку безпілотників повідомляли у Таганрозі Ростовської області. Після вибухів над містом з’явився густий дим.

OSINT-аналітик ASTRA геолокував відео очевидців та встановив, що дим було видно з боку військового аеродрому Таганрог-Центральний.

На цьому аеродромі базується 708 військово-транспортний авіаційний полк РФ. Поруч розташований 325 авіаремонтний завод, який ремонтує транспортні літаки та комплектувальні до них.

За даними Exilenova, на території військового аеродрому виникла масштабна пожежа. Також OSINT-ресурс повідомляє про ураження території Таганрозького автомобільного заводу ТАГАЗ, майданчики якого, за його інформацією, використовуються для виробництва безпілотників для російської армії.

Очільниця Таганрога Світлана Камбулова підтвердила масовану повітряну атаку на місто та повідомила про осередки пожеж. За її словами, екстрені служби працюють на місцях падіння уламків. Попередньо, постраждалих немає.

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