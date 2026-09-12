В центральной части Болгарии вспыхнул пожар на складах боеприпасов оружейной компании EMKO недалеко от села Горни Верпища.

Как сообщает Nova.bg, пожар возник в пятницу, 11 сентября, около 23:00.

Пожар на складах боеприпасов в Болгарии

Сначала пожар возник на одном из объектов, однако впоследствии распространился на два соседних складских помещения из 11 расположенных в этой местности.

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Сразу после начала пожара раздалось несколько детонаций, из-за чего местным жителям разослали официальное предупреждение об угрозе. Ближайший населенный пункт расположен примерно в 1 км от места происшествия.

В момент пожара на территории находились только два охранника, однако они не пострадали.

На фоне инцидента также появились сообщения о пожаре и раздании сигналов тревоги из-за взрывов в селе Царево Ливада вблизи Габрово.

По информации источников DRM Journal, вероятно, речь идет о Ковашко-прессовом заводе (КПЗ-99 АО), специализирующемся на производстве корпусов для боеприпасов.

Собственность этого предприятия связывают с Христом Гебревым — сыном владельца компании EMKO Эмилиана Гебрева, по меньшей мере дважды становившегося жертвой покушений со стороны агентов российских спецслужб.

Затем на место чрезвычайного происшествия планируют прибыть министр внутренних дел Болгарии Иван Демерджиев и генеральный секретарь МВД.

Болгарская прокуратура в рамках расследования пожара на складах оружейной компании EMKO не исключает версий о злонамеренных действиях, сообщает BGNES.

Следует отметить, что это уже второй масштабный пожар на объектах EMKO в течение последнего месяца. В частности, 10 августа в Болгарии прогремели взрывы на заводе боеприпасов EMCO Ltd в селе Белица. Работников завода и жителей эвакуировали из-за масштабного пожара.

Министр внутренних дел Болгарии Иван Демерджиев заявил, что случаи пожара на объектах EMKO схожи между собой, пишет Nova.

Кроме того, в ночь на 31 августа в Польше возник пожар на предприятии WB Electronics в Скаржиско-Каменной, которое производит компоненты и системы для беспилотников, используемых польской и украинской армиями. После этого начали проверять обстоятельства возгорания и возможную версию диверсии.

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