Кім Чен Ин заявив про розширення зв’язків із РФ та підтримку у війні проти України
- Кім Чен Ин заявив про подальше поглиблення відносин із Росією.
- Лідер КНДР висловив підтримку Володимиру Путіну та російському народу.
- Кім назвав війну Росії священною війною.
Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин заявив про намір Пхеньяна розширювати та поглиблювати співпрацю з Росією. Він також висловив упевненість у перемозі країни-агресора у війні проти України.
Про це йдеться у зверненні Кім Чен Ина до російського диктатора Володимира Путіна, повідомляють північнокорейські державні медіа.
Кім Чен Ин про поглиблення відносин із РФ
Путін привітав Кім Чен Ина з 78-ю річницею заснування КНДР, яку Північна Корея відзначала 9 вересня. У відповідь лідер КНДР заявив, що Пхеньян має намір розвивати відносини з Москвою на основі дружби, взаємодопомоги та союзницьких відносин.
Кім Чен Ин також запевнив Путіна у своїй незмінній підтримці та заявив, що переконаний у перемозі Росії у нинішній “священній війні за захист інтересів безпеки країни та міжнародної справедливості”.
Окремо північнокорейський лідер передав вітальне повідомлення президенту Китаю Сі Цзіньпіну. У ньому він наголосив на готовності Пхеньяна разом із Пекіном розвивати традиційну дружбу та просувати спільну соціалістичну справу.
Нагадаємо, що у 2024 році Пхеньян направив своїх військових для участі у бойових діях на боці російської армії. Москва та Пхеньян поглибили військове партнерство після укладення договору про взаємну оборону.
8 серпня Володимир Зеленський заявив, що Росія планує розмістити на своїй території від 30 тис. до 50 тис. військових з КНДР.