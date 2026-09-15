Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин заявив про намір Пхеньяна розширювати та поглиблювати співпрацю з Росією. Він також висловив упевненість у перемозі країни-агресора у війні проти України.

Про це йдеться у зверненні Кім Чен Ина до російського диктатора Володимира Путіна, повідомляють північнокорейські державні медіа.

Кім Чен Ин про поглиблення відносин із РФ

Путін привітав Кім Чен Ина з 78-ю річницею заснування КНДР, яку Північна Корея відзначала 9 вересня. У відповідь лідер КНДР заявив, що Пхеньян має намір розвивати відносини з Москвою на основі дружби, взаємодопомоги та союзницьких відносин.

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Кім Чен Ин також запевнив Путіна у своїй незмінній підтримці та заявив, що переконаний у перемозі Росії у нинішній “священній війні за захист інтересів безпеки країни та міжнародної справедливості”.

Окремо північнокорейський лідер передав вітальне повідомлення президенту Китаю Сі Цзіньпіну. У ньому він наголосив на готовності Пхеньяна разом із Пекіном розвивати традиційну дружбу та просувати спільну соціалістичну справу.

Нагадаємо, що у 2024 році Пхеньян направив своїх військових для участі у бойових діях на боці російської армії. Москва та Пхеньян поглибили військове партнерство після укладення договору про взаємну оборону.

8 серпня Володимир Зеленський заявив, що Росія планує розмістити на своїй території від 30 тис. до 50 тис. військових з КНДР.

Джерело : Reuters

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