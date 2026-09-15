У Росії повідомили про масовану ракетну атаку на Таганрог та удар десятків безпілотників по Самарській області у ніч на 15 вересня.

У Таганрозі пошкоджено низку об’єктів, зокрема склад Ozon, а в Сизрані після атаки спалахнула пожежа на нафтопереробному заводі.

Про наслідки атак розповіли губернатор Ростовської області Юрій Слюсар та губернатор Самарської області В’ячеслав Федорищев, а ймовірні цілі ударів аналізували OSINT-ресурси. Атака на Таганрог 15 вересня: що відомо Губернатор Ростовської області Юрій Слюсар заявив, що вночі Таганрог зазнав масованої ракетної атаки. За його даними, загиблих і постраждалих немає, проте в місті виникло кілька пожеж. Зараз дивляться

Унаслідок атаки пошкоджено скління у двох багатоквартирних і трьох приватних будинках, навчальному закладі та комерційній будівлі.

Також пошкоджені газова труба, склади сільськогосподарських підприємств, продуктовий магазин та склад маркетплейсу Ozon. За твердженням російської влади, пошкодження газової труби не вплинуло на роботу систем життєзабезпечення.

Водночас OSINT-ресурси попередньо припускають, що під ударом міг опинитися Таганрозький авіаційний науково-технічний комплекс імені Г. М. Берієва. Там займаються, зокрема, ремонтом і модернізацією військових літаків.

Офіційного підтвердження ураження авіаційного підприємства наразі немає.

У Сизрані після атаки дронів горів НПЗ

У Самарській області російська влада заявила про атаку понад 40 безпілотників протягом ночі.

За словами губернатора, внаслідок атаки пошкоджене одне з промислових підприємств, назву якого він не уточнив. Також у кількох житлових об’єктах вибило вікна. За попередніми даними російської сторони, загиблих немає.

OSINT-проєкт ASTRA після аналізу відео очевидців повідомив, що атакованим підприємством є Сизранський нафтопереробний завод, який належить Роснефти.

За даними аналітиків, після удару на території НПЗ виникло кілька осередків пожежі. Щонайменше один із них ASTRA геолокувала в районі резервуарного парку підприємства.

Масштаби пошкоджень Сизранського НПЗ наразі уточнюються.

Що відомо про Сизранський НПЗ

Сизранський НПЗ є одним із найбільших нафтопереробних підприємств Самарської області. Завод виробляє бензин, дизельне та авіаційне пальне, мазут, бітум і скраплені вуглеводневі гази.

За даними ASTRA, підприємство переробляє від 7 до 8,5 млн тонн нафти на рік.

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