Демократы в Конгрессе США инициировали расследование после сообщений о том, что российский олигарх Умар Кремлев мог потратить сотни тысяч долларов на свадебные торжества Дональда Трампа-младшего.

Об этом сообщает Reuters.

Финансирование свадьбы Трампа-младшего: что известно

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Поводом для расследования стала публикация ProPublica о праздновании свадьбы сына президента США на Багамах в мае.

По данным издания, состоятельный российский бизнесмен и президент Международной ассоциации бокса Умар Кремлев профинансировал часть свадебных торжеств. Речь идет о сотнях тысяч долларов.

В публикации также отмечалось, что Кремлев имеет тесные связи с российским правительством.

Старший демократ в Комитете по надзору и правительственной реформе Палаты представителей Роберт Гарсия заявил, что законодатели хотят выяснить мотивы такого финансирования.

– Почему российский олигарх и друг Владимира Путина финансово поддерживает сына президента США? Чего Умар Кремлев ожидает взамен за финансирование этой трехдневной свадьбы на Багамах? — задался вопросом конгрессмен.

Гарсия может возглавить комитет, если демократы получат большинство в Палате представителей по итогам промежуточных выборов в ноябре.

Он и другие ведущие демократы нижней палаты Конгресса уже готовятся к расследованиям в отношении Дональда Трампа, его семьи и этических вопросов, возникших после начала второго президентского срока Трампа в январе 2025 года.

Как семья Трампа объяснила деньги Кремлева

Дональд Трамп-младший отказался комментировать информацию о финансировании торжества.

Его жена Беттина Трамп, в свою очередь, подтвердила, что Кремлев сделал “чрезвычайно щедрый свадебный подарок”.

В то же время она подчеркнула, что российский бизнесмен является их другом и оплатил не саму свадьбу, а две вечеринки, которые состоялись после нее.

Президент США Дональд Трамп, который не присутствовал на свадьбе сына, заявил, что не знает Кремлева. Скандал вокруг торжества он назвал “не таким уж и большим делом”.

Лидер демократов в Сенате Чак Шумер резко раскритиковал ситуацию и заявил о возможных рисках для национальной безопасности США.

По его словам, в данном случае речь идет о подарке от российского олигарха, поэтому обстоятельства его вручения требуют внимания.

– Вы имеете дело с российским олигархом, а не просто с двоюродным братом, который дарит вам подарок… Иногда свадебный подарок является взяткой от иностранного автократа, – заявил Шумер.

Между тем в Конгрессе продвигают новый законопроект о санкциях против России. В августе его поддержали 86 сенаторов, в сентябре — он прошел согласование в Регламентном комитете Палаты представителей, а впоследствии преодолел еще один процедурный этап.

Это открыло возможность вынести документ на голосование в Палате представителей 16 сентября.

Напомним, в мае Дональд Трамп заявил, что не поедет на свадьбу своего сына Дональда Трампа-младшего из-за государственных дел.

Президент США сообщил, что считает необходимым оставаться в Белом доме.

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