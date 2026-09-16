У Конгресі перевірять дані про фінансування весілля сина Трампа олігархом із РФ
- Демократи в Конгресі зацікавилися коштовним подарунком від російського бізнесмена, якого пов'язують із Кремлем.
- На святкування могли піти сотні тисяч доларів, однак у родині Трампа по-іншому пояснюють, за що саме заплатив Кремльов.
- Конгресмени хочуть з'ясувати, чи стояло щось за щедрістю російського олігарха та чого він міг очікувати натомість.
Демократи в Конгресі США ініціювали розслідування після повідомлень про те, що російський олігарх Умар Кремльов міг витратити сотні тисяч доларів на весільні урочистості Дональда Трампа-молодшого.
Про це повідомляє Reuters.
Фінансування весілля Трампа-молодшого: що відомо
Підставою для розслідування стала публікація ProPublica про святкування весілля сина президента США на Багамах у травні.
За даними видання, заможний російський бізнесмен і президент Міжнародної асоціації боксу Умар Кремльов профінансував частину весільних урочистостей. Йдеться про сотні тисяч доларів.
У публікації також зазначалося, що Кремльов має тісні зв’язки з російським урядом.
Старший демократ у Комітеті з нагляду та урядової реформи Палати представників Роберт Гарсія заявив, що законодавці хочуть з’ясувати мотиви такого фінансування.
– Чому російський олігарх і друг Володимира Путіна фінансово підтримує сина президента США? Чого Умар Кремльов очікує натомість за фінансування цього триденного весілля на Багамах? – задався питанням конгресмен.
Гарсія може очолити комітет, якщо демократи здобудуть більшість у Палаті представників за результатами проміжних виборів у листопаді.
Він та інші провідні демократи нижньої палати Конгресу вже готуються до розслідувань щодо Дональда Трампа, його родини та етичних питань, які виникли після початку другого президентського терміну Трампа в січні 2025 року.
Як родина Трампа пояснила гроші Кремльова
Дональд Трамп-молодший відмовився коментувати інформацію про фінансування святкування.
Його дружина Беттіна Трамп натомість підтвердила, що Кремльов зробив парі “надзвичайно щедрий весільний подарунок”.
Водночас вона наголосила, що російський бізнесмен є їхнім другом і оплачував не саме весілля, а дві вечірки, які відбулися після нього.
Президент США Дональд Трамп, який не був присутній на весіллі сина, заявив, що не знає Кремльова. Скандал навколо святкування він назвав “не такою вже й великою справою”.
Лідер демократів у Сенаті Чак Шумер різко розкритикував ситуацію та заявив про можливі ризики для національної безпеки США.
За його словами, у цьому випадку йдеться про подарунок від російського олігарха, тому обставини його надання потребують уваги.
– Ви маєте справу з російським олігархом, а не просто з кузеном, який дарує вам подарунок… Іноді весільний подарунок є хабарем від іноземного автократа, – заявив Шумер.
Тим часом в Конгресі просувають новий законопроєкт про санкції проти Росії. У серпні його підтримало 86 сентароів, у вересні він пройшов погодження у Регламентному комітеті Палати представників, а згодом подолав ще один процедурний етап.
Це відкрило можливість винести документ на голосування у Палаті представників 16 вересня.
Нагадаємо, у травні Дональд Трамп заявив, що не поїде на весілля свого сина Дональда Трампа-молодшого через державні справи.
Президент США повідомив, що вважає необхідним залишатися в Білому домі.