Демократи в Конгресі США ініціювали розслідування після повідомлень про те, що російський олігарх Умар Кремльов міг витратити сотні тисяч доларів на весільні урочистості Дональда Трампа-молодшого.

Про це повідомляє Reuters.

Фінансування весілля Трампа-молодшого: що відомо

Підставою для розслідування стала публікація ProPublica про святкування весілля сина президента США на Багамах у травні.

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За даними видання, заможний російський бізнесмен і президент Міжнародної асоціації боксу Умар Кремльов профінансував частину весільних урочистостей. Йдеться про сотні тисяч доларів.

У публікації також зазначалося, що Кремльов має тісні зв’язки з російським урядом.

Старший демократ у Комітеті з нагляду та урядової реформи Палати представників Роберт Гарсія заявив, що законодавці хочуть з’ясувати мотиви такого фінансування.

– Чому російський олігарх і друг Володимира Путіна фінансово підтримує сина президента США? Чого Умар Кремльов очікує натомість за фінансування цього триденного весілля на Багамах? – задався питанням конгресмен.

Гарсія може очолити комітет, якщо демократи здобудуть більшість у Палаті представників за результатами проміжних виборів у листопаді.

Він та інші провідні демократи нижньої палати Конгресу вже готуються до розслідувань щодо Дональда Трампа, його родини та етичних питань, які виникли після початку другого президентського терміну Трампа в січні 2025 року.

Як родина Трампа пояснила гроші Кремльова

Дональд Трамп-молодший відмовився коментувати інформацію про фінансування святкування.

Його дружина Беттіна Трамп натомість підтвердила, що Кремльов зробив парі “надзвичайно щедрий весільний подарунок”.

Водночас вона наголосила, що російський бізнесмен є їхнім другом і оплачував не саме весілля, а дві вечірки, які відбулися після нього.

Президент США Дональд Трамп, який не був присутній на весіллі сина, заявив, що не знає Кремльова. Скандал навколо святкування він назвав “не такою вже й великою справою”.

Лідер демократів у Сенаті Чак Шумер різко розкритикував ситуацію та заявив про можливі ризики для національної безпеки США.

За його словами, у цьому випадку йдеться про подарунок від російського олігарха, тому обставини його надання потребують уваги.

– Ви маєте справу з російським олігархом, а не просто з кузеном, який дарує вам подарунок… Іноді весільний подарунок є хабарем від іноземного автократа, – заявив Шумер.

Тим часом в Конгресі просувають новий законопроєкт про санкції проти Росії. У серпні його підтримало 86 сентароів, у вересні він пройшов погодження у Регламентному комітеті Палати представників, а згодом подолав ще один процедурний етап.

Це відкрило можливість винести документ на голосування у Палаті представників 16 вересня.

Нагадаємо, у травні Дональд Трамп заявив, що не поїде на весілля свого сина Дональда Трампа-молодшого через державні справи.

Президент США повідомив, що вважає необхідним залишатися в Білому домі.

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