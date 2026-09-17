Россия во время атаки на запад Украины, вероятно, нанесла удар по АЗС недалеко от Ягодина у границы с Польшей. В районе прогремел мощный взрыв, а польские военные подняли в воздух истребители.

Об этом заявил премьер-министр Польши Дональд Туск во время пресс-конференции после встречи с канцлером Австрии Кристианом Штоккером.

Туск о возможном ударе по АЗС возле Ягодина

Туск назвал недавнюю российскую атаку на запад Украины “масштабной и очень жестокой”.

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– Очень близко к польской границе, недалеко от Ягодина, то есть возле Дорогуска, вновь, вероятно, была атакована АЗС. Там произошел очень мощный взрыв, наши самолеты также были подняты в воздух для выполнения задач, – цитирует польского премьера РАР.

Оперативное командование родов войск Вооруженных сил Польши сообщило о подъеме истребителей. В то же время Правительственный центр безопасности предупредил жителей Люблинского и Подкарпатского воеводств об угрозе воздушного нападения.

Туск также заявил о подобной атаке двумя днями ранее и еще одной в ночь со среды на четверг.

Он обратил внимание, что 17 сентября – годовщина агрессии СССР против Польши, назвав этот день “исключительным” и с точки зрения современной безопасности.

В то же время пресс-секретарь Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко в комментарии РБК-Украина сообщил, что попаданий в пограничную инфраструктуру не зафиксировано.

– К счастью, попаданий в пограничную инфраструктуру, в частности в пункт пропуска, не было, – отметил Демченко.

Напомним, 13 сентября на Волыни в двух километрах от границы с Польшей россияне атаковали локомотив пассажирского поезда.

Специальный поезд из Киева в Польшу, в котором находились Борис Джонсон, советник канцлера Германии Гюнтер Зауттер и другие европейские чиновники, временно остановили из-за угрозы российских дронов у границы с Польшей.

Тогда российский удар вблизи границы с Польшей вызвал жесткую реакцию Варшавы и Киева.

Сикорский назвал атаку очередной эскалацией со стороны Москвы, а Украина призвала партнеров реагировать на такие действия не заявлениями, а более решительными мерами.

Позже Укрзализныця сообщила новые подробности атаки РФ вблизи польской границы.

По мнению компании, российский беспилотник мог целиться именно в дипломатический поезд.

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