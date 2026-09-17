Россия, по всей видимости, нанесла удар по АЗС возле Ягодина – Туск о взрыве в 4 км от Польши
- Мощный взрыв произошел недалеко от украинско-польской границы.
- Из-за угрозы Польша подняла истребители и предупредила жителей двух приграничных воеводств об опасности.
- Украинские пограничники уточнили, затронула ли атака инфраструктуру пункта пропуска.
Россия во время атаки на запад Украины, вероятно, нанесла удар по АЗС недалеко от Ягодина у границы с Польшей. В районе прогремел мощный взрыв, а польские военные подняли в воздух истребители.
Об этом заявил премьер-министр Польши Дональд Туск во время пресс-конференции после встречи с канцлером Австрии Кристианом Штоккером.
Туск о возможном ударе по АЗС возле Ягодина
Туск назвал недавнюю российскую атаку на запад Украины “масштабной и очень жестокой”.
– Очень близко к польской границе, недалеко от Ягодина, то есть возле Дорогуска, вновь, вероятно, была атакована АЗС. Там произошел очень мощный взрыв, наши самолеты также были подняты в воздух для выполнения задач, – цитирует польского премьера РАР.
Оперативное командование родов войск Вооруженных сил Польши сообщило о подъеме истребителей. В то же время Правительственный центр безопасности предупредил жителей Люблинского и Подкарпатского воеводств об угрозе воздушного нападения.
Туск также заявил о подобной атаке двумя днями ранее и еще одной в ночь со среды на четверг.
Он обратил внимание, что 17 сентября – годовщина агрессии СССР против Польши, назвав этот день “исключительным” и с точки зрения современной безопасности.
В то же время пресс-секретарь Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко в комментарии РБК-Украина сообщил, что попаданий в пограничную инфраструктуру не зафиксировано.
– К счастью, попаданий в пограничную инфраструктуру, в частности в пункт пропуска, не было, – отметил Демченко.
Напомним, 13 сентября на Волыни в двух километрах от границы с Польшей россияне атаковали локомотив пассажирского поезда.
Специальный поезд из Киева в Польшу, в котором находились Борис Джонсон, советник канцлера Германии Гюнтер Зауттер и другие европейские чиновники, временно остановили из-за угрозы российских дронов у границы с Польшей.
Тогда российский удар вблизи границы с Польшей вызвал жесткую реакцию Варшавы и Киева.
Сикорский назвал атаку очередной эскалацией со стороны Москвы, а Украина призвала партнеров реагировать на такие действия не заявлениями, а более решительными мерами.
Позже Укрзализныця сообщила новые подробности атаки РФ вблизи польской границы.
По мнению компании, российский беспилотник мог целиться именно в дипломатический поезд.