Сегодня на Волыни в двух километрах от границы с Польшей россияне атаковали локомотив пассажирского поезда.

Об этом в комментарии Фактам ICTV сообщил спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко и в пресс-службе Укрзализныци.

Атака на поезда возле Ягодина

На видеокадрах из соцсетей видно, как после вражеской атаки и взрыва по железнодорожной платформе бегут пассажиры, а за поездами поднимается густой дым.

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Председатель правления Укрзализныци Александр Перцовский сообщил, что вторые сутки россияне непрерывно атакуют железную дорогу: депо, станции, подвижной состав.

— Все команды на местах, дежурят, мониторят, реагируют, эвакуируют в безопасность. Проходим без пострадавших, — подчеркнул он.

Спикер ГНСУ Андрей Демченко рассказал, что сегодня под утро и утром россияне ударили по приграничной с Польшей в пределах Волынской области.

— Враг ударил в железнодорожную инфраструктуру — в то направление, где происходит международное сообщение между Украиной и Польшей, — заявил спикер и учтонил, что речь идет о участке возле Ягодина Волыни.

В пресс-центре Укрзализныци сообщили, что мониторинговая группа заблаговременно предупредила поездную бригаду об угрозе удара, благодаря чему никто не пострадал.

Днем 9 сентября российские войска атаковали поезд Харьков-Изюм на железнодорожной станции вблизи села Искра.

Утром 8 сентября атаковали беспилотниками пассажирский поезд сообщением Киев — Сумы. На подъезде к Сумам враг нанес по нему два прицельных удара.

13 августа российский Шахед атаковал пассажирский поезд в Одесской области. Тогда погибли машинист и его помощник.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 663-и сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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