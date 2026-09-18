Спецпредставитель российского диктатора Владимира Путина по экономическим вопросам Кирилл Дмитриев и руководство немецкой ультраправой партии Альтернатива для Германии (АдГ) готовят встречу, на которой планируют обсудить возможное возобновление поставок российского газа в Германию.

Посланец Путина и немецкие ультраправые готовят возобновление поставок газа из РФ

Как сообщает Reuters со ссылкой на двух проинформированных собеседников, переговоры по организации такой встречи могут состояться в следующем году.

По данным агентства, среди возможных участников называют Дмитриева, а также сопредседателей АдГ Алис Вайдель и Тино Хрупалла.

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До начала полномасштабной войны России против Украины и введения санкций РФ обеспечивала более трети импорта сырой нефти в Германию и более половины импорта природного газа.

Один из источников Reuters отметил, что встреча может состояться только при предварительном согласовании между Украиной и Россией рамок мирного урегулирования. Организаторы также хотели привлечь к переговорам представителей США.

Среди возможных мест проведения встречи рассматривается Израиль, Объединенные Арабские Эмираты и Индия.

По данным Reuters, во время переговоров может подниматься и вопрос возобновления работы российских газопроводов Северный поток. Организаторы рассчитывали на участие американских представителей Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера.

В то же время чиновник США заявил агентству, что Уиткофф и Кушнер не были проинформированы о предложенной встрече и не получали приглашений.

Ранее Вайдель выступала за прекращение бойкота российских нефти и газа, объясняя это необходимостью поддержать германскую экономику. В АдГ возобновление импорта энергоносителей из России называют прагматичным шагом на фоне высоких цен на энергию.

В то же время, Reuters отмечает, что такая встреча будет иметь преимущественно символическое значение, поскольку АдГ не входит в правительство Германии.

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