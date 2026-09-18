Спецпредставник російського правителя Володимира Путіна з економічних питань Кирил Дмитрієв та керівництво німецької ультраправої партії Альтернатива для Німеччини (АдН) готують зустріч, на якій планують обговорити можливе відновлення постачання російського газу до Німеччини.

Посланець Путіна та німецькі ультраправі готують відновлення поставок газу з РФ

Як повідомляє Reuters із посиланням на двох поінформованих співрозмовників, переговори щодо організації такої зустрічі можуть відбутися наступного року.

За даними агентства, серед можливих учасників називають Дмитрієва, а також співголів АдН Аліс Вайдель і Тіно Хрупаллу.

Зараз дивляться

До початку повномасштабної війни Росії проти України та запровадження санкцій РФ забезпечувала понад третину імпорту сирої нафти до Німеччини та більш як половину імпорту природного газу.

Одне з джерел Reuters зазначило, що зустріч може відбутися лише за умови попереднього погодження між Україною та Росією рамок мирного врегулювання. Організатори також хотіли б залучити до переговорів представників США.

Серед можливих місць проведення зустрічі розглядають Ізраїль, Об’єднані Арабські Емірати та Індію.

За даними Reuters, під час переговорів може порушуватися й питання відновлення роботи російських газопроводів Північний потік. Організатори розраховували на участь американських представників Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера.

Водночас високопосадовець США заявив агентству, що Віткофф і Кушнер не були поінформовані про запропоновану зустріч та не отримували запрошень.

Раніше Вайдель виступала за припинення бойкоту російських нафти й газу, пояснюючи це необхідністю підтримати німецьку економіку. В АдН відновлення імпорту енергоносіїв із Росії називають прагматичним кроком на тлі високих цін на енергію.

Водночас Reuters зазначає, що така зустріч матиме переважно символічне значення, оскільки АдН не входить до уряду Німеччини.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.