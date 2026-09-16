Именно Российская Федерация, а не Украина, выступает главным и единственным препятствием на пути к достижению мира. Те европейские политики, которые этого до сих пор не понимают, должны наконец-то признать этот очевидный факт.

Об этом во время дебатов в Европейском парламенте заявила высокая представительница ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас.

Каллас призвала признать, что РФ мешает миру

Обсуждение в Европарламенте было посвящено необходимости усиления поддержки Украины со стороны Евросоюза на фоне очередной эскалации военной агрессии со стороны Кремля.

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— Я знаю, что в Европейском Союзе есть люди, в частности, я слышала некоторых депутатов Европарламента, почему-то считающих Украину препятствием для мира. Так что я говорю вам: откройте глаза — единственным препятствием для мира является Россия, — подчеркнула Каллас.

Она отметила особую жестокость последней волны российских атак, заметив, что июль и август стали самыми кровавыми месяцами для гражданского населения Украины с начала полномасштабного вторжения.

Учитывая, что Сухопутные войска РФ погрязли в боях на земле, оккупанты прибегают к массированному убийству мирных жителей из воздуха.

По словам Каллас, если начальной целью Кремля было вторжение и захват территорий, то сейчас российские военные без разбора и дерзко атакуют украинцев.

В частности, в последние месяцы Россия уничтожила около 90% украинской инфраструктуры для хранения продовольствия. В ответ ЕС уже помогает Украине расширять мощности для хранения зерна.

Каллас о подготовке Украины к зиме

Высокая представительница ЕС предостерегла, что Москва готовится к усилению атак на украинские энергетические объекты, чтобы сделать жизнь гражданских невыносимой во время холодов.

Она подчеркнула, что подготовка Украины к зимнему периоду является для ЕС приоритетом, который уступает только военной помощи и усилению ПВО.

В этом году ЕС выделил для Украины:

€75 млн на ремонт и утепление жилищного фонда;

поставки вещей первой необходимости, теплой одежды и одеял;

мобильных станций очистки воды и генераторов.

Кроме того, Каллас обратила внимание на систематические попытки Кремля посеять страх среди европейцев для подрыва поддержки Украины.

По ее словам, целенаправленные обстрелы поездов с иностранными чиновниками и атаки вблизи границ НАТО преследуют единственную цель — запугать Запад, чему Евросоюз должен уверенно противостоять.

Источник : Укринформ

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