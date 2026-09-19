Безпілотники майже щодня атакують військові бази у Великій Британії, роблячи країну вразливою до зростальних загроз з боку Росії та Ірану.

Про це повідомляє The Independent з посиланням на дані, отримані за законами про свободу інформації.

Британські військові бази опинилися під прицілом дронів РФ

За рік до серпня 2026 року на об’єктах Міністерства оборони Великої Британії або поблизу них зафіксували близько 340 інцидентів із дронами. Для порівняння, у 2025 році зареєстрували 250 таких випадків, а роком раніше — лише 126.

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Експерти зазначають, що таке зростання свідчить про відсутність належної безпеки та неготовність уряду до боротьби з загрозами в період ескалації з боку російського диктатора Володимира Путіна та агресії Ірану.

Хоча британське Міноборони офіційно не розкриває, хто стоїть за прольотами безпілотників, проте фахівці переконують, що винуватцями є ворожі суб’єкти, які діють в інтересах Москви або Тегерана.

Ексміністр оборони від Консервативної партії Тобіас Елвуд заявив, що британських військових розглядають як “мішень”, а уряд ігнорує ці виклики.

— Росія та Іран несуть 100% відповідальність за багато з цих інцидентів. Вони активно займаються плануванням, картографуванням та вербуванням у Великій Британії. Наразі це пасивні дрони-викрадачі, але додати до них кінетичний вимір, щоб зробити їх летальними, не є великим кроком, — зазначив він.

Елвуд наголосив, що Велика Британія справедливо підтримує Україну, але наслідком цього є прагнення Росії до дій у відповідь та посилення вторгнень у повітряний простір країни.

У британському Міністерстві оборони зростання кількості випадків пояснюють покращенням звітності, вдосконаленням систем виявлення та підвищенням обізнаності військовослужбовців. Проте уряд вживає додаткових заходів.

Зокрема, у лютому створили зони обмеженого повітряного простору над 44 важливими оборонними об’єктами, а восени їх розширять ще на 160 об’єктів.

Також учетверо збільшено витрати на обладнання для боротьби з безпілотниками, а в межах Плану оборонних інвестицій виділено 750 мільйонів фунтів стерлінгів на засоби захисту.

Крім цього, до кінця року закон про збройні сили надасть британським військовим право самостійно знищувати дрони-порушники у повітрі, на землі чи у воді без допомоги поліції.

Активізація дронів у Великій Британії збіглася в часі із заявою прем’єр-міністра Польщі Дональда Туска. Він попередив, що Москва планує гібридні удари проти країн НАТО, які підтримують Україну, аби випробувати рішучість Організації Північноатлантичного договору.

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