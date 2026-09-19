Протягом останніх місяців Кремль розгорнув у соцмережах цифрову кампанію впливу, мета якої – посилити внутрішні суперечності в американському суспільстві напередодні проміжних виборів у США у листопаді.

Таку оцінку надають американські розвідувальні служби, повідомили NYT чиновники, що обізнані з цим питанням.

РФ намагається вплинути на вибори в США через соцмережі

Протягом останніх тижнів експерти з російської дезінформації виявили в соцмережах кілька кампаній, у межах яких за допомогою штучного інтелекту створювали фейкові відео з голлівудськими знаменитостями.

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У них актори нібито обговорювали ключові перегони за місця в Сенаті у штатах із гострою конкурентною боротьбою.

За словами джерел, нинішня дезінформаційна кампанія є менш масштабною та менш скоординованою, ніж деякі попередні спроби Росії вплинути на вибори у США.

Згідно з оцінками, починаючи з 2016 року Кремль проводив інтернет-операції впливу під час кожного циклу федеральних виборів у США.

Проте наразі американські розвідувальні служби вважають, що Москва значно менше зацікавлена у проміжних виборах, ніж у президентських перегонах. За словами співрозмовників, увагу Кремля відволікає війна проти України.

Чиновники зазначають, що Росія за допомогою цієї кампанії прагне посіяти хаос, а не підтримати конкретну політичну партію.

Приклади, які незалежні дослідники дезінформації останніми тижнями пов’язували з Росією, стосувалися лише атак на кандидатів від Демократичної партії у штатах, де очікується конкурентна боротьба.

Деякі розвідувальні оцінки свідчать, що Іран теж може брати участь в операціях впливу напередодні виборів, однак його активність залишається невисокою.

Чиновники додають, що Китай може бути готовий до операцій впливу, спрямованих на окремі перегони до Конгресу або проти членів Конгресу, яких Пекін вважає ворожими до Китаю.

Поширення неправдивих тверджень проти демократів

Протягом останнього тижня мережа, яку раніше пов’язували з кремлівськими “тролями”, двома хвилями поширила в соцмережах X та BlueSky серію відео, створених за допомогою штучного інтелекту.

Їх використовували для масового поширення безпідставних тверджень проти демократів, які балотуються до Сенату.

У публікаціях кандидатів атакували за темами, які Дональд Трамп і Республіканська партія використовували для критики демократів. Серед них – звинувачення в корупції, антисемітизмі та підтримці прав ЛГБТ-спільноти.

Публікації містили неправдиві або безпідставні твердження у відео, змонтованих так, щоб створити враження, ніби вони походять від провідних ЗМІ, зокрема CNN, BBC та The New York Times.

Серед тих, проти кого були спрямовані ці атаки, – кандидати, які можуть допомогти демократам здобути більшість у Сенаті.

Так, в одному з останніх дописів було скопійовано відео з The Times, у якому актриса Джеймі Лі Кертіс нібито критикувала демократів за їхню політику щодо трансгендерних питань.

Однак прессекретарка актриси Гайді Шеффер наголосила, що у цьому відео “немає ані краплі правди”. За підрахунками X, до кінця дня цей допис переглянули майже 200 тис. разів.

У подібних дописах використовувалися російські тактики, добре відомі з попередніх виборів у США та Європі.

Старший дослідник компанії Graphika, що спеціалізується на аналізі цифрових загроз, Жан Ле Ру зазначив, що американський контент з’явився незабаром після завершення виборів у Німеччині та Швеції.

– Ми, безумовно, очікуємо, що це набере обертів, – сказав він про російське втручання. – Не думаю, що вони зупиняться. Гадаю, що ми спостерігаємо початок кампанії, зосередженої на виборах у США.

Graphika вважає, що за цією операцією стоять пов’язані із Кремлем мережі Operation Overload або Matryoshka, чиї боти часто видають себе за справжні новинні організації, щоб поширювати сфабрикований контент.

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