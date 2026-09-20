Вночі 20 вересня лунали вибухи у Москві та Підмосков’ї. В результаті атаки спалахнув Московський нафтопереробний завод (АТ Газпромнефть — МНПЗ).

Про це повідомляють губернатор Московської області Андрій Воробйов та телеграм-канали.

Пожежа на Московському НПЗ

За словами Воробйова, за ніч Московська область зазнала масованої атаки безпілотників. Російські сили ППО нібито збили та придушили 249 БпЛА.

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— Найбільш серйозні наслідки зафіксовані в Раменському окрузі. На Північному шосе внаслідок падіння БпЛА загорілася покрівля 21-поверхового багатоквартирного будинку. У Софіїному БпЛА влучив у триповерховий багатоквартирний будинок, — розповів губернатор.

У Соф’їному після атаки також спалахнув складський комплекс. В Істрі пошкоджено житловий будинок та будівлю підприємства. Також губернатор Московської області повідомляє про загиблих та поранених.

Водночас телеграм-канал Astra проаналізував опубліковані в соцмережах відеокадри очевидців. За даними OSINT-аналітиків, серед атакованих вночі об’єктів є Московський НПЗ.

Мер російської столиці Сергій Собянін раніше підтвердив атаку на одному з об’єктів заводу.

Московський нафтопереробний завод — це одне з найбільших нафтопереробних підприємств Росії, розташоване в московському районі Капотня. Його потужність переробки – 11 млн тонн нафти на рік. Завод забезпечує близько 40% паливного ринку Москви та 70% потреб Московського регіону в бензині та авіагасі.

Пожежу на Московському НПЗ підтвердив керівник Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко.

— Московщина. Палає НПЗ Газпромнефть-МНПЗ. Росіяни атакували наші АЗС, а отримали в завод, який забезпечує пальним їхню столицю, — написав Коваленко у соцмережах.

Нагадаємо, що вночі та вранці 18 червня українські дрони атакували Москву та Московську область. Під ударом опинився Московський НПЗ. Згодом у Генштабі ЗСУ повідомили, що на супутникових знімках зафіксовано повне знищення двох резервуарів НПЗ — на 30 і 10 тис. кубометрів відповідно.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 670-ту добу.

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Фото: Exilenova+

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