Крупнейший остров мира – Гренландия – уже несколько месяцев находится в центре внимания всего мира из-за повышенного интереса, который проявляет к ней президент США Дональд Трамп.

Так, 21 января, во время выступления на форуме в Давосе Трамп в очередной раз подтвердил свое намерение взять Гренландию под контроль. В то же время он заверил, что США не будут использовать для этого военную силу против Дании.

Американский президент призвал к переговорам о приобретении Гренландии США и заявил, что якобы только его страна способна обеспечить развитие и защиту этой арктической территории.

В тот же день Дональд Трамп сообщил о своей встрече с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте, во время которой, по его словам, удалось сформулировать основу будущего соглашения по Гренландии.

Что нужно знать о Гренландии на карте мира и что известно о городе, который является ее столицей – читайте в материале Фактов ICTV.

Главные факты о Гренландии на карте мира

Известно, что Гренландия является крупнейшим островом в мире, ведь ее площадь достигает более 2,1 млн квадратных километров.

Однако в то же время она малонаселена, ведь 80% ее территории покрыто ледниковым щитом. Так, население Гренландии составляет около 56-57 тысяч человек. В основном здесь живут инуиты (калааллы) и датчане, они занимаются преимущественно рыболовством и охотой.

Остров Гренландия географически расположен в Северной Америке, однако политически он является автономной территорией Дании.

Он находится между Атлантическим и Северным Ледовитым океанами, к востоку от Канады.

Основные факты о Гренландии:

находится на континенте под названием Северная Америка;

омывается водами двух океанов – Атлантического и Северного Ледовитого;

ближайшие соседи Гренландии – Канада (с запада) и Исландия (с востока).

имеет статус автономной территории в составе Королевства Дания;

ледниковый щит покрывает около 80% площади Гренландии, что делает ее самым холодным населенным местом на планете;

население острова – это, преимущественно, инуиты (около 70%);

официальный язык – гренландский (калааллисут).

Что известно о столице Гренландии

Столица Гренландии – город Нуук (на гренландском Nuuk, ранее – на датском Godthåb). Это крупнейший населенный пункт острова и его политический центр, расположенный на юго-западном побережье у фьордов, известный как арктическая столица.

Считается, что современность там переплетается с инуитскими традициями, предлагая невероятные пейзажи и полярные сияния, хотя и с суровым климатом.

Нуук — крупнейший промышленный центр, основное место рыболовства и популярное туристическое направление.

Основные факты о Нууке:

расположен на юго-западном побережье, примерно в 240 км к югу от Северного полярного круга.

Его население достигает около 19-20 тысяч человек, это крупнейший населенный пункт острова.

официальных языков два – гренландский и датский.

климат – арктический, с холодными зимами (около -8°C) и прохладным летом (около +6,5°C).

этот город является центром правительства и парламента Гренландии (Landsting), который управляет внутренней политикой острова.

Напомним, 22 января премьер-министр Дании Метте Фредериксен после дискуссий вокруг инициатив США по Гренландии заявила, что вопрос безопасности Арктики и Гренландии должен обсуждаться на уровне НАТО, но суверенитет Дании не является предметом переговоров.

