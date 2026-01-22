Где находится Гренландия и что известно о ее столице
- Гренландия - самый большой остров в мире, расположенный между Атлантическим и Северным Ледовитым океанами, географически в Северной Америке.
- Столица Гренландии - Нуук, политический и культурный центр автономной территории в составе Дании.
Крупнейший остров мира – Гренландия – уже несколько месяцев находится в центре внимания всего мира из-за повышенного интереса, который проявляет к ней президент США Дональд Трамп.
Так, 21 января, во время выступления на форуме в Давосе Трамп в очередной раз подтвердил свое намерение взять Гренландию под контроль. В то же время он заверил, что США не будут использовать для этого военную силу против Дании.
Американский президент призвал к переговорам о приобретении Гренландии США и заявил, что якобы только его страна способна обеспечить развитие и защиту этой арктической территории.
В тот же день Дональд Трамп сообщил о своей встрече с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте, во время которой, по его словам, удалось сформулировать основу будущего соглашения по Гренландии.
Что нужно знать о Гренландии на карте мира и что известно о городе, который является ее столицей – читайте в материале Фактов ICTV.
Главные факты о Гренландии на карте мира
Известно, что Гренландия является крупнейшим островом в мире, ведь ее площадь достигает более 2,1 млн квадратных километров.
Однако в то же время она малонаселена, ведь 80% ее территории покрыто ледниковым щитом. Так, население Гренландии составляет около 56-57 тысяч человек. В основном здесь живут инуиты (калааллы) и датчане, они занимаются преимущественно рыболовством и охотой.
Остров Гренландия географически расположен в Северной Америке, однако политически он является автономной территорией Дании.
Он находится между Атлантическим и Северным Ледовитым океанами, к востоку от Канады.
Основные факты о Гренландии:
- находится на континенте под названием Северная Америка;
- омывается водами двух океанов – Атлантического и Северного Ледовитого;
- ближайшие соседи Гренландии – Канада (с запада) и Исландия (с востока).
- имеет статус автономной территории в составе Королевства Дания;
- ледниковый щит покрывает около 80% площади Гренландии, что делает ее самым холодным населенным местом на планете;
- население острова – это, преимущественно, инуиты (около 70%);
- официальный язык – гренландский (калааллисут).
Что известно о столице Гренландии
Столица Гренландии – город Нуук (на гренландском Nuuk, ранее – на датском Godthåb). Это крупнейший населенный пункт острова и его политический центр, расположенный на юго-западном побережье у фьордов, известный как арктическая столица.
Считается, что современность там переплетается с инуитскими традициями, предлагая невероятные пейзажи и полярные сияния, хотя и с суровым климатом.
Нуук — крупнейший промышленный центр, основное место рыболовства и популярное туристическое направление.
Основные факты о Нууке:
- расположен на юго-западном побережье, примерно в 240 км к югу от Северного полярного круга.
- Его население достигает около 19-20 тысяч человек, это крупнейший населенный пункт острова.
- официальных языков два – гренландский и датский.
- климат – арктический, с холодными зимами (около -8°C) и прохладным летом (около +6,5°C).
- этот город является центром правительства и парламента Гренландии (Landsting), который управляет внутренней политикой острова.
Напомним, 22 января премьер-министр Дании Метте Фредериксен после дискуссий вокруг инициатив США по Гренландии заявила, что вопрос безопасности Арктики и Гренландии должен обсуждаться на уровне НАТО, но суверенитет Дании не является предметом переговоров.