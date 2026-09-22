США планують відновити військову базу часів холодної війни на півдні Гренландії та створити ще одну на східному узбережжі острова.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на трьох обізнаних із ситуацією співрозмовників.

Де США планують розгорнути бази у Гренландії

За даними двох співрозмовників видання, йдеться про Нарсарсуак на півдні Гренландії та Местерсвіг на східному узбережжі.

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У Нарсарсуаку раніше розташовувалася американська військова база Блуї Вест Один, яку США закрили у 1950-х роках. Після цього населення населеного пункту скоротилося до кількох десятків людей.

Местерсвіг зараз є військовим аванпостом, який використовує Сіріус Дог След Патруль – підрозділ данських спеціальних сил, відомий патрулюванням на собачих упряжках.

Текст майбутньої угоди поки не оприлюднений. За словами трьох джерел агентства, остаточно її деталі можуть узгодити лише безпосередньо перед підписанням.

Уряди Данії та Гренландії на запит Reuters про коментар одразу не відповіли. У Білому домі також відмовилися розкривати деталі домовленостей.

Водночас там заявили, що угода має забезпечити та захистити безпеку Гренландії та США.

Як НАТО посилить роль у безпеці Арктики

Данія заявляє, що нова домовленість передбачає ширшу роль НАТО у забезпеченні безпеки Арктики. Таким чином, це питання не залишатиметься виключно у сфері відповідальності США та Данії.

Домовленості стали результатом багатомісячного тиску з боку президента США Дональда Трампа, який неодноразово заявляв про бажання встановити американський контроль над Гренландією.

Трамп також час від часу відмовлявся виключати можливість застосування військової або економічної сили для придбання цієї напівавтономної території Данії.

За даними опитувань, на які посилається Reuters, переважна більшість жителів Гренландії відкинула ідею переходу острова під контроль США.

Заяви Трампа, які досягли піку в січні, спричинили дипломатичну кризу серед союзників по НАТО. Після цього Данія та Гренландія розпочали переговори з Вашингтоном, спрямовані на зниження напруженості.

Нагадаємо, під час холодної війни Сполучені Штати мали у Гренландії 17 військових об’єктів, а чисельність американського військового контингенту перевищувала 10 тис. осіб.

Нині на острові залишилася лише американська космічна база Пітуффік, де перебувають близько 150 військовослужбовців США.

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