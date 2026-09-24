Редкий дипломатический жест: Трамп лично встретил Си Цзиньпина на базе Эндрюс
- Три ключевых момента, вызывающих интерес:
- Дональд Трамп лично приехал встречать Си Цзиньпина туда, где президентов США обычно не видят во время государственных визитов.
- Такой формат приема иностранных лидеров практически исчез из американской дипломатической практики.
- В Белом доме объяснили, почему для китайского лидера на этот раз сделали исключение.
Президент США Дональд Трамп лично встретил главу КНР Си Цзиньпина на военной базе Joint Base Andrews во время государственного визита китайского лидера в Вашингтон.
Об этом пишет Axios.
Трамп встретил Си Цзиньпина на военной базе Эндрюс
Дональд Трамп встретил Си Цзиньпина у трапа самолета после его приземления на базе Эндрюс в штате Мэриленд, примерно в 13 милях к юго-востоку от Белого дома.
Такой формат встречи стал необычным дипломатическим жестом, поскольку президенты США гораздо чаще принимают иностранных лидеров непосредственно в Белом доме.
В частности, в феврале 2025 года Трамп встречал президента Украины Владимира Зеленского у входа в Западное крыло Белого дома.
В апреле 2026 года короля Великобритании Чарльза III принимали на Южном портике Белого дома.
Почему встреча Трампа и Си Цзиньпина стала необычной
В течение последних десятилетий американские президенты время от времени лично встречали в аэропортах пап, прибывавших в США, однако для других иностранных лидеров такая практика в основном вышла из употребления.
В 1962 году президент США Джон Кеннеди лично встречал в аэропортах вблизи Вашингтона нескольких иностранных лидеров, в частности президента Кот-д’Ивуара Феликса Уфуэ-Буаньи.
В 2008 году президент Джордж Буш встречал на базе Эндрюс папу Бенедикта XVI, а в 2015 году президент Барак Обама – папу Франциска.
Пресс-секретарь Белого дома Анна Келли пояснила Axios, что этим летом Си Цзиньпин принимал Трампа в Китае, поэтому американский президент решил ответить на гостеприимство во время визита китайской делегации в США.
По ее словам, Трамп готов выстраивать отношения с иностранными лидерами, если это способствует национальным интересам США и заключению выгодных для американцев соглашений.
Напомним, накануне встречи Трампа с Си Цзиньпином член правления Украинской ассоциации китаеведов Вита Голод рассказала, что у Украины есть три ключевых ожидания от Китая на фоне поиска путей завершения войны с Россией.
Ранее стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с американским лидером Дональдом Трампом в Нью-Йорке поднял вопрос об участии Китая в дипломатических усилиях по прекращению войны.