Президент США Дональд Трамп лично встретил главу КНР Си Цзиньпина на военной базе Joint Base Andrews во время государственного визита китайского лидера в Вашингтон.

Об этом пишет Axios.

Трамп встретил Си Цзиньпина на военной базе Эндрюс

Дональд Трамп встретил Си Цзиньпина у трапа самолета после его приземления на базе Эндрюс в штате Мэриленд, примерно в 13 милях к юго-востоку от Белого дома.

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Такой формат встречи стал необычным дипломатическим жестом, поскольку президенты США гораздо чаще принимают иностранных лидеров непосредственно в Белом доме.

В частности, в феврале 2025 года Трамп встречал президента Украины Владимира Зеленского у входа в Западное крыло Белого дома.

В апреле 2026 года короля Великобритании Чарльза III принимали на Южном портике Белого дома.

Почему встреча Трампа и Си Цзиньпина стала необычной

В течение последних десятилетий американские президенты время от времени лично встречали в аэропортах пап, прибывавших в США, однако для других иностранных лидеров такая практика в основном вышла из употребления.

В 1962 году президент США Джон Кеннеди лично встречал в аэропортах вблизи Вашингтона нескольких иностранных лидеров, в частности президента Кот-д’Ивуара Феликса Уфуэ-Буаньи.

В 2008 году президент Джордж Буш встречал на базе Эндрюс папу Бенедикта XVI, а в 2015 году президент Барак Обама – папу Франциска.

Пресс-секретарь Белого дома Анна Келли пояснила Axios, что этим летом Си Цзиньпин принимал Трампа в Китае, поэтому американский президент решил ответить на гостеприимство во время визита китайской делегации в США.

По ее словам, Трамп готов выстраивать отношения с иностранными лидерами, если это способствует национальным интересам США и заключению выгодных для американцев соглашений.

Напомним, накануне встречи Трампа с Си Цзиньпином член правления Украинской ассоциации китаеведов Вита Голод рассказала, что у Украины есть три ключевых ожидания от Китая на фоне поиска путей завершения войны с Россией.

Ранее стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с американским лидером Дональдом Трампом в Нью-Йорке поднял вопрос об участии Китая в дипломатических усилиях по прекращению войны.

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