Естонське Управління захисної поліції (КАПО) дійшло висновку, що підпал будівлі оборонної компанії Milrem Robotics у Таллінні був актом саботажу, замовленим російськими спецслужбами.

У зв’язку з цим Міністерство закордонних справ Естонії викликає тимчасового повіреного РФ, пише видання err.ee.

Підпал Milrem у Таллінні: що заявили в Естонії

Прем’єр-міністр Естонії Крістен Міхал заявив, що КАПО вважає причетність російських спецслужб встановленою на підставі зібраної інформації.

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Кримінальне розслідування триває для встановлення всіх обставин справи. Водночас, за даними естонської влади, зібрані матеріали підтверджують замовний характер підпалу.

Підозрюваних у безпосередньому скоєнні злочину вже затримали. Вони перебувають під вартою.

Генеральний директор КАПО Марго Паллосоні заявив, що загроза провокацій та спроб саботажу з боку Росії зберігається.

За його словами, російські спецслужби продовжують спроби вербування та впливу в Європі. Особливу увагу безпеці мають приділяти організації, які підтримують Україну, а також підприємства оборонної промисловості.

КАПО рекомендує таким структурам посилити фізичний та кіберзахист.

Міхал зі свого боку назвав підпал частиною ширшої кампанії Росії в Європі, яка, за оцінкою естонської влади, спрямована на залякування та скорочення підтримки України.

У Кремлі звинувачення Естонії відкинули. Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков назвав заяви естонської сторони безпідставними та такими, що, за його словами, не мають зв’язку з реальністю.

Що відомо про підпал Milrem Robotics

У ніч з 15 на 16 серпня в будівлі на вулиці Бетоні в районі Ласнамее у Таллінні, якою користувалася оборонна компанія Milrem Robotics, сталася пожежа.

Її швидко локалізували, люди не постраждали.

17 серпня в Латвії затримали двох громадян країни, яких підозрюють у скоєнні підпалу. Наступного дня затримали ще одну людину.

Під час обшуків у Латвії правоохоронці вилучили носії інформації та предмети, які, за даними слідства, могли бути використані для скоєння злочину.

17–18 вересня Латвія передала Естонії трьох підозрюваних.

Milrem Robotics у співпраці з країнами ЄС постачає Україні безпілотні наземні транспортні засоби THeMIS.

Раніше The Telegraph повідомляв, що Росія розпочала нову кампанію диверсій проти оборонних підприємств у країнах Європи, зокрема тих, що постачають озброєння Україні.

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