Эстония установила первые комплексы обнаружения дронов на границе с РФ
- Эстония приступила к развертыванию первых стационарных комплексов для выявления и мониторинга беспилотников на трех участках сухопутной границы с Россией.
- По словам главы МВД Эстонии Игоря Таро, это лишь первый шаг к созданию общенациональной сети радиоэлектронного контроля, которая усилит безопасность всей Европы.
Об этом сообщает эстонская общественная телерадиовещательная компания ERR.
По информации издания, первые стационарные устройства для обнаружения и мониторинга дронов установили на трех участках сухопутной границы между пунктом пропуска Лухамаа и трех участках сухопутной границы с Россией.
Такие устройства планируют установить на других участках сухопутной границы в течение этого года.
– Конечно, это только начало. Мы двигаемся к созданию сети дронов, охватившей всю Эстонию. Но этот шаг показывает, что предварительная подготовительная работа принесла свои плоды, – заявил министр внутренних дел Эстонии Игорь Таро.
По его словам, недавние инциденты с дронами свидетельствуют о том, что Эстония очень реалистично оценила риски при принятии решений и планировании своих возможностей.
По мнению министра, это повышает чувство безопасности для всей Европы. Он добавил, что возможности для охраны границы Эстонии улучшаются с каждым днем.
Как отмечается, Департамент полиции и пограничной охраны Эстонии занимаются закупкой оборудования для мониторинга на следующих участках, а строительные и подготовительные работы продвигаются в соответствии с планом или даже с опережением графика.