Эстония начала устанавливать первые комплексы по выявлению беспилотников на границе с Российской Федерацией.

Об этом сообщает эстонская общественная телерадиовещательная компания ERR.

По информации издания, первые стационарные устройства для обнаружения и мониторинга дронов установили на трех участках сухопутной границы между пунктом пропуска Лухамаа и трех участках сухопутной границы с Россией.

Такие устройства планируют установить на других участках сухопутной границы в течение этого года.

– Конечно, это только начало. Мы двигаемся к созданию сети дронов, охватившей всю Эстонию. Но этот шаг показывает, что предварительная подготовительная работа принесла свои плоды, – заявил министр внутренних дел Эстонии Игорь Таро.

По его словам, недавние инциденты с дронами свидетельствуют о том, что Эстония очень реалистично оценила риски при принятии решений и планировании своих возможностей.

По мнению министра, это повышает чувство безопасности для всей Европы. Он добавил, что возможности для охраны границы Эстонии улучшаются с каждым днем.

Как отмечается, Департамент полиции и пограничной охраны Эстонии занимаются закупкой оборудования для мониторинга на следующих участках, а строительные и подготовительные работы продвигаются в соответствии с планом или даже с опережением графика.

