Рост цен на дизельное топливо в значительной степени связан с выводом из строя российских нефтеперерабатывающих заводов, по которым наносит удары Украина.

Об этом президент США Дональд Трамп заявил во время выступления 30 сентября, трансляцию которого проводил Белый дом.

Трамп снова связал цены на дизель с ударами по НПЗ РФ

Американский президент заявил, что ситуация с дизельным топливом, по его мнению, гораздо больше связана с событиями вокруг России, чем с войной на Ближнем Востоке.

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Трамп обратил внимание на удары по российским нефтеперерабатывающим мощностям и заявил, что НПЗ, производящие дизельное топливо, выходят из строя довольно быстро.

— Знаете, с дизельным топливом проблемы возникли не из-за Ближнего Востока, а из-за того, что происходит в России, потому что нефтеперерабатывающие заводы, производящие дизельное топливо, выходят из строя с довольно тревожной скоростью, — сказал Трамп.

По словам президента США, если бы российские нефтеперерабатывающие мощности не несли таких потерь, ситуация с дизельным топливом была бы другой.

В то же время Трамп связал проблему не только напрямую с украинскими ударами, но и в целом с войной России против Украины.

— То, что происходит между Россией и Украиной, стало самой большой проблемой для рынка дизельного топлива, — подытожил президент США.

При этом Reuters сообщает, что Трамп рассматривает возможность ограничения экспорта дизельного топлива из США, чтобы сдержать рост цен. 30 сентября президент США заявил, что вопрос о возможном запрете экспорта обсуждается каждый день.

По данным агентства, нынешнее подорожание дизеля вызвано совокупностью факторов — сокращением поставок из-за войны с Ираном и перебоями в работе нефтеперерабатывающей отрасли, в частности из-за украинских ударов по российским энергетическим объектам.

Это не первое заявление Трампа, в котором он связывает украинские удары по российской нефтеперерабатывающей отрасли с ростом мировых цен на дизельное топливо.

По данным Axios, во время телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским 20 сентября американский лидер неоднократно поднимал вопрос об ударах по российским НПЗ.

Как утверждал собеседник издания, Трамп просил Зеленского прекратить такие атаки, объясняя свою позицию их влиянием на мировые цены на дизельное топливо.

Трамп публично повторял эту позицию и позже. 27 сентября он заявил журналистам, что просил Зеленского уменьшить интенсивность ударов по российским НПЗ.